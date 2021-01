60% DEL TERRITORIO HIDALGUENSE EN FASE NARANJA,

PARA NO ASFIXIAR LA ECONOMÍA ESTATAL





- En el semáforo epidemiológico: 33 municipios en rojo, 51 en naranja



- Del 20 a 30 de enero, prevé sector salud saturación del sistema hospitalario por contagios de Covid-19, si la población no acata medidas sanitarias y de movilidad.



A pesar de que la Secretaría de Salud federal decretó semáforo epidemiológico rojo para el estado de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad estableció que solamente 33 de los 84 municipios se mantengan en dicha categoría, a fin de ’no asfixiar la economía estatal’, expresó el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Alejandro Efraín Benítez Herrera.



Los 33 municipios en rojo son los que concentran más casos, defunciones y propagación del virus; los 51 restantes, equivalentes al 60.71 por ciento (%) registran menos casos, así como menos esparcimiento del virus.



Benítez Herrera expuso que a través de la plataforma Hermes se realiza la georreferenciación de los canales de dispersión de los 33 municipios en rojo, a fin de identificar por zonas e incluso colonias, los lugares en los que incrementan o disminuyen el número de contagios, con la finalidad de flexibilizar las medidas en los lugares que presenten un decremento de casos.



El secretario Benítez Herrera durante la conferencia de prensa virtual, emitió un mensaje de conciencia social para sumar la voluntad total de la población en la adopción de las medidas sanitarias y de prevención ante la lucha contra el virus del SARS-CoV-2; anunció nuevas estrategias de bioseguridad para frenar el alto número de contagios que en los últimos días se han registrado en la entidad.



Para el desglose de la situación epidemiológica, Benítez Herrera pidió a los subsecretarios de Salud Pública y de Prestación de Servicios, Diana Reyes Gómez y José Domingo Casillas Enríquez, respectivamente, detallar un análisis sobre la curva epidemiológica, así como la velocidad de transmisión del virus en la entidad.



En la actualidad, Hidalgo atraviesa por una grave situación hospitalaria, pues están ocupadas 733 camas de las 914 disponibles en la red para la atención de pacientes Covid-19; el 51%, del total de los pacientes en la entidad, se reporta con un estado de salud grave.



Si bien, a mediados del año anterior los contagios se vislumbraban acelerados, fue derivado de la movilidad social resultado de las reuniones de fin de año, cuando se detectó el mayor repunte de casos de manera inusitada.



Por lo anterior, el secretario estatal aseguró que, si la población no acata las medidas de seguridad, se vaticina un incremento acelerado en los próximos días, con el pico más alto entre el 20 al 30 de enero, lo que resultará en la saturación y rebase de los Hospitales Covid-19.



Benítez Herrera anunció que como parte de la dinámica de transparencia y claridad instruida por el gobernador Omar Fayad, cada semana la dependencia emitirán este tipo de mensajes, a fin de informar a la población, la situación hospitalaria y cada 15 días informará a través de los medios de comunicación, el panorama epidemiológico.