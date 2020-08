DEL 24 AL 28 DE AGOSTO, SEMANA INTENSIVA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa, han implementado la Semana Intensiva de Prevención de la Lucha Contra el Cáncer de Cuello Uterino del 24 al 28 de agosto, con el lema ’En tiempos de COVID-19, yo me quiero y me protejo’, destacando la importancia del autocuidado de la salud en la mujer.



La Dra. Betsabel Sotelo, Jefa del Departamento de Salud Reproductiva, hizo un llamado para que la población femenil sinaloense acuda a realizarse este estudio que significa, al detectar de manera oportuna el Cáncer de Cuello Uterino, una posibilidad de erradicarlo y llevar un esquema de salud completa.



’El Programa de Cáncer de la Mujer, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, inicia la Semana Intensiva de la Lucha Contra el Cáncer Cérvico Uterino, En tiempos de COVID-19, yo me quiero y me protejo, con el fin de concientizar a la población de la importancia del auto cuidado de la salud y de realizarse la detección mediante el estudio del Papanicolau, el cual se ofrece en todas las Unidades de Salud y de manera gratuita, esta semana estará la unidad móvil de la mujer en UNEME DEDICAM dando la atención del estudio del Papanicolaou, así como los estudios de mastografía con el fin de que cada mujer se realice su detección oportuna de cáncer de la mujer, te invitamos a que acudas a realizarte tu estudio, anímate, cuídate y protégete’, expresó.



Como parte de los objetivos establecidos en esta campaña tenemos:

• Promover estilos de vida saludables: incrementar el consumo de frutas y verduras; disminuir el consumo de grasas de origen animal y grasas trans; hacer ejercicio 30 minutos al día; sexualidad responsable que incluya el uso del condón masculino y femenino; así como, la disuasión del consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas.

• Orientar a la población sobre la prevención del cáncer del cuello uterino y la importancia.

• Promover la detección oportuna de acuerdo al grupo de edad; citología cérvico vaginal a las mujeres que tengan de 25 años y más.

• Combatir el estigma hacia este tipo de cáncer y de las mujeres que lo padecen, por la relación causal del VPH con esta neoplasia.

• Sensibilizar a las mujeres de la importancia de regresar por los resultados de las pruebas, para en su caso, realizar otros estudios que lleven a un diagnóstico y tratamiento oportuno.