Del Congreso local a las Alcaldías

Es evidente que la mayoría de los integrantes de la LXII Legislatura local aspiran convertirse en presidentes municipales el próximo año, por lo que recurren a diversas estrategias para figurar en los medios de comunicación y ganarse la simpatía de los electores.

Muy pocos son los que aspiran reelegirse o buscar una diputación federal. Y se entiende. Un alcalde maneja recursos y personal humano, realiza o ejecuta obras públicas, y es la autoridad más cercana a los ciudadanos.

Desde el 2018 los ciudadanos de los 81 municipios de la entidad tienen la opción de reelegir a sus autoridades locales (alcaldes).

No todos los diputados que buscan una alcaldía para las elecciones del próximo año tendrán éxito. Algunos serán reprobados por sus nulos resultados en el Poder Legislativo, por su excesivo protagonismo y por alejarse de sus representados, y otros obtendrán el respaldo popular porque aprovecharán los yerros de los alcaldes en funciones, ya que es claro que la mayoría de los que fueron electos en 2018 salieron muy deficientes (verbigracia Adela Román Ocampo, de Acapulco; Antonio Gaspar Beltrán, de Chilpancingo, y Jesús Parra García, de Chilapa de Álvarez).

Chilpancingo será uno de los municipios más disputados. Pero de eso hablaremos mañana.

EL REGRESO DE RICARDO ANAYA

Mediante un video de casi siete minutos, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció su regreso ’de lleno a la vida pública’ para, a través de un libro de su autoría, hacer propuestas ante el desastre actual para las elecciones de 2021 y 2024.

Recordó que luego del ’trago amargo’ que representó su derrota en la elección de 2018, se puso a dar clases y a reflexionar sobre el pasado y el futuro de México.

’Perder una elección fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y poner a prueba mi carácter. Al final la vida es eso: caer y levantarse, seguir adelante y superarse. Y sé que cometí muchos errores, pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y esfuerzo’.

Respecto a su regreso a la actividad política, Ricardo Anaya no descartó que la supuesta Cuarta Transformación arrecie los ataques en su contra, como ocurrió con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

’Siendo muy realista, sé que es muy probable que el gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el gobierno. Eso es lo de menos, ¿sabes por qué? Porque los ataques a mí no se comparan con los ataques que te están haciendo a ti, a tu economía, a la salud de tu familia, al futuro de tus hijos y a la democracia de nuestro país’.

En 2018 demostró ser un buen candidato del PAN a la Presidencia de la República. Desafortunadamente, Peña Nieto y la Fiscalía General de la República (FGR) le inventaron varios delitos para afectar su imagen.

Y eso no es todo. También le tocó contender con un personaje que llevaba 18 años haciendo campaña. Sí, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, el que prometió cambiar a México tan pronto se sentara en la silla presidencial, e incumplió.

El regreso de Ricardo Anaya es una buena señal para la oposición, especialmente para el PAN.

De que lo van a atacar desde Palacio Nacional, lo van a atacar.

Lo importante de todo es que Ricardo Anaya es un político que no se doblega y que representa la esperanza para un importante sector del pueblo de México, de un pueblo cansado de tantas ocurrencias e ineptitud de la ’Cuarta Trastornación’.

ENTRE OTRAS COSAS… El ex portero de la Selección Mexicana, Jorge Campos Navarrete, no descartó buscar la gubernatura de la entidad, asegurando que si Cuauhtémoc Blanco Bravo pudo ser gobernador de Morelos, él también podría.

En entrevista con Javier Alarcón, el oriundo de Plan de los Amates, municipio de Acapulco, confesó que ya ha tenido acercamientos para lanzarse –sin precisar con qué actores políticos o institutos políticos–, pero no ha tomado la decisión final.

’De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo’, aseveró.

Su aspiración es, sin lugar a dudas, legítima. Veremos si se anima finalmente.

