Del COVID-19 y otros demonios

Por: Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio



En estos tiempos de cuarentena, apuesto que la única información que leemos, vemos en la televisión o en el celular día tras día es sobre el COVID-19, sobre muertos, enfermos, recuperados, etc. Parece reiterativa la bomba de datos a diario, pero el hilo de donde jalar no se acaba.



Lamentablemente, la ’pandemia madre’ genera muchas más pandemias en los distintos países haciendo énfasis en lo que adolece. En México está provocando mayor desempleo, violencia en distintos ámbitos, hambre, pobreza, carencias en el sistema de salud, desinformación, etc. ya que las medidas que se deben de tomar en general en la población mexicana para contrarrestar o aplanar la curva de contagios genera mayor distinción, como bien dice la antropóloga Martha Lamas ’Es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad.’



Lamentablemente las acciones realizadas por el gobierno federal no han sido las más acertadas ni en los tiempos correctos, ya que a pesar de que la nueva cepa del coronavirus fue descubierta en diciembre del 2019, ningún funcionario del gobierno federal tuvo la visión para organizar un plan para su llegada inminente al país, simplemente decidieron esperar su estancia para actuar en consecuencia, sin embargo, ni así hubo una respuesta inmediata.

Lo peor de todo, es que la propagación acelerada de contagios trae como consecuencia la saturación del sistema de salud, escaseo de camas en terapia intensiva y respiradores para casos graves, muertes y algo que nunca nos imaginamos, que las funerarias no se iban a dar abasto para disponer de los cadáveres de las víctimas, algo pocas veces visto en el país y en resto del mundo.



De igual manera exacerba las problemáticas que ya arrastraba el país antes de su llegada, basta recordar que en materia económica en el 2019 sufrimos la primera recesión de los últimos 5 años, con la consecuente pérdida de empleos, baja de inversión y nula generación de riqueza; tan solo a la llegada de la pandemia, en las 3 primeras semanas, se perdieron 356,000 empleos según cifras dadas a conocer por la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde.



Lamentablemente el tema que más informan los medios de comunicación es el coronavirus, pero eso no significa que las dificultades sociales, de seguridad, económicas e inclusive políticas hayan desaparecido o que se hubieren frenado, sino que por el contrario se empeorarán y traerán efectos negativos que inclusive en este momento solo podemos especular sin tener una medida exacta.