Del Faro 2005 a BOA 2020

Era el 25 enero de 2005 y en el Congreso de Guerrero la diputada Alicia Zamora Villalba insistía en llevar la denuncia que unos días antes la coalición Todos por Guerrero presentó ante la Fepade por el uso de un avión del gobierno de Zacatecas que en plena campaña por la gubernatura surcaba los cielos de Guerrero para trasladar al ex gobernador de ese estado.



Ricardo Monreal Ávila era el coordinador de estrategia electoral para los estados de Baja California, Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Estado de México y Guerrero.



La gubernatura la disputaban el priísta Héctor Astudillo y Zeferino Torreblanca Galindo a quien Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de Gobierno perredista del Distrito Federal y próximo a competir por segunda ocasión por la presidencia de México pidió que se apoyara ’porque la elección de 2006 pasa por Guerrero’.



Heriberto Noriega Cantú era diputado del Partido de la Revolución del Sur, aliado del PRD. No permitió que el debate tomara el rumbo del avión, y en seguida de él las diputadas Gloria Sierra López y Adela Román Ocampo también intervinieron, los tres con el mismo objetivo, llevar la discusión hacia Faro 2005.



¿Qué era eso? Se los recordó Juan José Castro Justo: es un documento ’para hacer contracampaña’ que alguien de manera anónima llevó a un periódico estatal y a una revista nacional.



El documento anónimo desglosaba en 10 puntos la supuesta estrategia que el PRI seguiría para evitar que el candidato del PRD ganara la gubernatura.



Ya no se habló del avión de Zacatecas, y el resultado en lo electoral ya sabemos cuál fue.



Quince años después otro documento anónimo salta a la palestra política. Esta vez directo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. De no ser igualmente incierto su origen confirmaría las teorías del complot construidas en el imaginario con la existencia de un Bloque Opositor Amplio (BOA).



Al igual que en Faro 2005 BOA enlista una serie de acciones pero con el fin de que la oposición gane la mayoría en la Cámara de Diputados en el proceso electoral que iniciará dentro de tres meses y someta a López Obrador a la revocación de mandato.



BOA menciona a medios de comunicación, intelectuales y organismos empresariales que ya se han deslindado y algunos ni lo han tomado en serio.



El periódico El Universal reveló en su columna Bajo Reserva que un día antes de darse a conocer por el presidente intentó filtrárselos alguien que ha sido invitado a desayunar a Palacio Nacional, y más tarde, en Bajo Reserva Exprés, dijo que la publicación causó nerviosismo en el equipo del senador Ricardo Monreal, por lo que aclaró que ’Monreal no es el único que desayuna en palacio’.



El dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar exigió una investigación sobre BOA a la Fepade… pero no presentó la denuncia correspondiente.



En El 18 Brumario de Luis Bonaparte Carlos Marx afirma que Hegel se olvidó de agregar a su dicho de que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, que una vez lo hacen como tragedia.