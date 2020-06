Del Fortalecimiento a los Temas de Seguridad Pública

Se debe tener en cuenta, que el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública (SENSSP) indica que la policía estatal de Oaxaca ocupa el sexto lugar como los peores pagados en el país, al obtener un sueldo mensual de 7 mil 474 pesos, es decir, muy por debajo de la media nacional, que es de 10 mil 434 pesos al mes.



La Secretaría de Seguridad Pública debe obrar siempre con objetividad, por tanto la Legislatura oaxaqueña, se manifestó con Morena, que desea conocer cómo se ha aplicado en la práctica, conforme el Diario Oficial de la Federación, de fecha veintitrés de Enero de Dos Mil Veinte, relativo a los LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020, específicamente al Estado de Oaxaca, a saber:



(HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA DE JUÁREZ, SALINA CRUZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, ya que debe de cumplirse la aplicación del subsidio en su aplicación práctica en los municipios indicados, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. De la misma manera no se tiene conocimiento público sobre la aplicación del periodo 2017, 2018, 2019.



Estos apoyos económicos y equipamiento a los policías, beneficiarios, o cuerpos de seguridad pública de los Municipios indicados del Estado de Oaxaca se precisa saber por el pueblo de Oaxaca, vía Congreso del Estado, ya que es esta Soberanía la que puede requerir informes, si han sido equitativos y homologados los policías del Estado de Oaxaca y más aún, si existe soporte documental del mismo, en el entendido que, de no atender este asunto, se deberá comunicar su incumplimiento y se dará vista a las instancias correspondientes vía Congreso Estatal.



En Oaxaca sabemos que ningún policía ha sido homologado, que no tienen prestaciones de seguridad social, ni derecho a jubilarse, como tampoco a ser reinstalados si son despedidos de una corporación, son los últimos en reclamar derechos vía administrativa y los primeros en estar en riesgo frente al orden público.



La Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la dependencia de la administración pública centralizada que tiene como fin preservar las libertades, el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y auxiliar en el ámbito de su competencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a los Poderes del Estado, en términos de las disposiciones aplicables para combatir la delincuencia.



La Secretaría a través de sus áreas administrativas, planeará y conducirá las actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de Seguridad Pública, con sujeción a la transparencia y honestidad que rige la Administración Pública Estatal y a las demás políticas establecidas por el Gobernador del Estado o que determinen las disposiciones normativas aplicables.



Que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios de Oaxaca. Es por ello, que, para combatir plenamente la corrupción, la complicidad, la opacidad, y la falta de cumplimiento de la Ley, es preciso establecer, que es responsabilidad del Secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:



Cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.



El fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e igualdad de género.



Finalmente, los policías, al menos las municipales que ahora se anunció se quieren hacer todas, estatales, deberán tener TODAS las prestaciones de Ley que no han tenido desde que se creó al menos la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, como reto es bueno, como discurso también, pero no hay que perder de vista que siempre deben tener derechos adquiridos en el tiempo, los policías ser tratados en condiciones de igualdad y por pertenecer a un grupo determinado de la seguridad pública, deben actuar con un solo mando.



Evitar la corrupción es el signo de nuestro tiempo, dar derechos a los policías es el signo de cualquier gobierno que desea avanzar en las libertades y derechos públicos de estos servidores de la Ley.



Mientras tanto nuestros policías tienen un discurso en los oídos, tienen una promesa que parece ser muy ideal, no se cumplirá, puesto que se requiere voluntad política para otorgar derechos a quienes se encargan día a día de estar frente a la muerte, frente a accidentes, a pandemias o a la misma delincuencia, que ya es lacerante en Oaxaca, como otras partes de la República.



Policías: Defiendan sus derechos, la ciudadanía debe ser protegida con una seguridad pública que ha costado mucho, que necesita servir y no servirse. Nuestra ciudadanía merece mejores policías, con mejores prestaciones y por supuesto mejores derechos.