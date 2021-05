Del general Ignacio Zaragoza. Chepina Peralta y la tv

Carlos Ravelo Galindo, afirma:



Un pequeño alarde: El ingeniero Domingo Beltrán elogia nuestro trabajo

’Uf y recontras gran señor. Cada detalle informativo que recibo merece mis humildes respetos. Buen día’.



Además, un dato que utilizamos con placer y que nos envía desde Austin, Texas, Marina Ravelo de Casas,



’Buenos días te platico que en México como dices en tu publicación del día 1o, que es Día del trabajo, y solíamos recordarlo con desfiles hasta que llegó la pandemia.



Acá en USA celebran en grande el 5 de mayo. Preguntaba por qué festejaban tanto si es un festejo mexicano pues es la batalla de Puebla.



Me dijeron que por que Ignacio Zaragoza era el héroe de esa batalla y él vivía aquí.

Me quede extrañada y me recordaron que el territorio de Texas era parte de México en ese tiempo hasta que lo vendió Santa Ana a Estados Unidos.



Así que el miércoles estaremos de fiesta’.



Y ahora, dos recetas. Una jurídica y otra de cocina.



El Consejero Jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer Ibarra, insistió en la necesidad de reformar al Poder Judicial.



También defendió la importancia que tiene que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea lidere la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos años más porque, aseguró, es el único que ha asumido la autocrítica y ha hablado de los graves y preocupantes problemas del Poder Judicial: el nepotismo y la corrupción.



Y de otra cocinera.



Doña Chepina Peralta en realidad se llamaba Lucía Josefina Sánchez Quintanar y nació en octubre de 1930.Murió el 2 de marzo de 2021



Lo singular de su carrera es que ella era maestra en oratoria y fue precisamente eso lo que la llevó a la televisión porque necesitaban a una persona que hablara bien sobre cocina.



La que desconocía, dijo, como no fuera la casera que cocinaba para sus cinco hijos.



Su presencia sin embargo fue un éxito porque echó mano de su sentido del humor y cada vez que cometía un error se reía y lo zanjaba con bromas.



Gracias a eso su programa se convirtió en un éxito y la lanzó como la reina de los programas de cocina.



Ella comentó en entrevistas y lo dijo en televisión, la forma como tomó conciencia para hacer una comida sana y más barata, accesible para todo tipo de personas incluyendo de pocos recursos.



No sabemos que pensaba de toda esa campaña que está haciendo la Secretaría de Salud para informar al consumidor sobre los contenidos de los alimentos que consumen, signados en las tiendas con un recuadro negro en donde se pone que tienen sodio, azúcares, grasas.



Un asunto que no ha gustado a los empresarios pero que algunos están reaccionando porque se ven muchas ofertas de esos alimentos, por lo general galletas, dulces y cereales azucarados, tal vez ya para sustituirlos.



Cosa similar está ocurriendo con los quesos, entre otros alimentos. La sensibilidad y la forma de educar, de la cocinera fallecida, impactó al público y durante décadas, fue común verla y escucharla dando sus recetas que a diferencia de muchos chefs que usan cantidades de grasas, cremas, mantequillas y aceites saturados, procuraba mermar componentes para hacer alimentos más saludables.



Enseguida doña Teresa Gil da a conocer también en Quadratin y los enumera, los ingredientes de su Cazuela campesina, para dar una idea de lo saludable de una receta sencilla que les caería muy bien a esos vacacionistas que después de violar todas las normas, necesitan reencontrarse con una vida sana.



Cazuela campesina:



Aceite con medida I cebolla. 6 calabazas pequeñas. 2 chiles cuaresmeños. 2 dientes de ajo. 2 jitomates.



Orégano al gusto. Ramito de epazote. 500 cc de leche. 500 gramos de queso panela. sal al gusto.



Nuestra gratitud a Tere Gil y a su ingenio.



[email protected]