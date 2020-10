PALACIO

Del gozo al pozo



-Buen fin de semana, pero mala tarde para Gatell

-Senadoras panistas se le fueron a la yugular

-Lo calificaron de ’exceso de soberbia e inpetitud’



PUES resulta que el personaje que ocupa más espacio mediático, luego del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tuvo una mala tarde durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado de la República.



En efecto, el doctor HUGO LÓPEZ-GATELL, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue mal recibido por las senadoras panistas ante lo que consideran un mal manejo del gobierno federal de la pandemia del coronavirus que dio origen a la enfermedad Covid-19.



Luego de haber pasado momentos personales agradables que generaron diversos comentarios en las redes sociales en atención a la falta de sana distancia y uso de cubre bocas, el pasado fin de semana, el vocero oficial de la contingencia sanitaria que vive el país hubo de hacer ’de tripas corazón’ ante las manifestaciones de protesta.



De acuerdo a la comparecencia programada con los senadores de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, además de LÓPEZ-GATELL acudió el titular de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA.



La andanada de críticas mediante pancartas e interrupciones, obligaron al presidente de la Comisión, el senador MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, a suspender la comparecencia bajo el argumento de que no existían las condiciones de civilidad y pluralidad.



La inconformidad de las senadoras panistas llegó al grado de que la legisladora LILY TÉLLEZ lo llamó ’pequeño virrey del país de las camas vacías y muertos en casa’, mientras que su compañera MARTHA VÁZQUEZ le proporcionaba sarcásticamente gel antibacterial al subsecretario de Salud.



Al margen de posturas políticas, lo cierto es que existen elementos de juicio suficientes como para sustentar que la pandemia no ha sido enfrentada eficientemente por el gobierno de la Cuarta Transformación.



El relajamiento de las medidas de seguridad ante la inminente llegada del primer caso importado; la apuesta total a no saturar al sistema hospitalario; la negativa para la aplicación de pruebas rápidas para localizar y aislar a los infectados; las estimaciones incorrectas de tiempo de propagación y mitigación del coronavirus; además de la actitud del presidente LÓPEZ OBRADOR para cumplir con las medidas preventivas, son, entre otras, las causas que podrían sustentar un mal manejo de la pandemia por parte de la 4T.



El manejo de las cifras, fechas, estadísticas, lenguaje técnico, juego de palabras y pretendidas cátedras de periodismo y comunicación han caracterizado al doctor HUGO LÓPEZ-GATELL, durante su diaria exposición del estatus derivado del Covid-19.



Tal vez lo anterior sea el origen de los calificativos de ’exceso de soberbia’ y ’exceso de ineptitud’ que las senadoras de la Comisión de Salud del Senado de la República endilgaron al funcionario más conocido mediáticamente, solo por abajo del Jefe del Ejecutivo Federal.

Lo más que alcanzó a argumentar el funcionario del momento, es que la morbilidad incidió de manera directa y severa en los fallecimientos por la enfermedad del siglo.



Lamentable que los momentos agradables del fin de semana que tuvo el doctor LÓPEZ-GATELL, de los cuales dieron amplia cobertura las redes sociales, se hayan transformado en trago amargo durante su comparecencia en el Senado.

I.-Mañana jueves, de manera virtual, se llevará a cabo la entrega anual de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística por parte del Club Primera Plana que preside el licenciado JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA.



La emergencia sanitaria que se vive en México y en el mundo entero obligó al cambio de formato, más no así la calidez y fraternidad de la entrega de galardones entre pares, es decir, de periodistas para periodistas.



El trabajo arduo del Jurado Calificador y la directiva que encabeza URIBE ORTEGA junto con los licenciados VIRGILIO ARIAS RAMÍREZ y JOSUÉ BEULTESPACHER HUIZAR, secretario y tesorero, respectivamente, se verá ampliamente reflejado durante la entrega de alrededor de 200 reconocimientos a periodistas y comunicadores de todo el país.



II.-En apoyo a las familias marginadas ante la precariedad económica derivada de la pandemia, Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas entregó ropa, zapatos, juguetes, enseres domésticos y otros artículos a más de 250 familias que residen en las colonias del sur-oriente en este puerto fronterizo.

Vecinos de las comunidades El Alto, Santa María, Ampliación Santa María, Granjas de la Reforma, 18 de Octubre, Víctor Mata y Rodolfo Torre Cantú fueron beneficiadas con esa actividad de apoyo social.



La licenciada y activista social LUPITA DÍAZ VARGAS encabezó la coordinación y acopio de los diversos artículos, y fue apoyada por los integrantes de la mesa directiva JAIME SOSA SANTOS, JONATHAN SOSA, ARLETE SALAZAR DE DÍAZ, Profr. HÉCTOR DÍAZ SÁNCHEZ y el autor de Palacio en su carácter de presidente de la citada asociación civil.



III.-Hoy, siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deciden la suerte de México Libre, proyecto político del matrimonio formado por FELIPE CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA. Auguran que la decisión será más severa que la anterior.



