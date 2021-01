Del Mazo abandona hospital con 100 camas en NEZA, muchos enfermos con COVID -19: Epifanio López

NEZAHUALCOYOTL,MÉX.-Desde hace ocho meses que fue habilitado como Hospital no COVID19 un espacio coen la Ciudad Deportiva del Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl, a la fecha sigue sin prestar servicio, no obstante que el mismo gobernador Alfredo del Mazo Maza reconoció un aumento en el número de contagios y una ocupación hospitalaria del 85 por ciento en el Estado de México, por lo que urge su puesta en funcionamiento, así lo afirmó Epifanio López Garnica, presidente del Comité del Movimiento Nacional por un Mejor País en esta localidad.



El dirigente precisó que la intención de este hospital provisional era para que aquellas personas no afectadas por la pandemia y con otro tipo de males o enfermedades, fueran canalizadas a este espacio y que lo dos hospitales, La Perla y Gustavo Baz, atendieran específicamente a quienes hayan sido infectados por el virus, lo que hasta la fecha no ha sucedido.



Enfatizó que si mañana 4 de diciembre entrará en Toluca en operación un hospital provisional similar al que existe en Nezahualcóyotl, sería conveniente y urgente que pasara lo mismo en este municipio, pues los casos de contagios y defunción siguen a la alza en todo el Valle de México.



Detalló que marzo pasado, el gobernador del Alfredo del Mazo anunció la habilitación de diversos espacios como hospitales no COVID, entre ellos el de la Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl, con 100 camas y tanques de oxígeno, mismo que quedó instalado en mayo pasado, sin embargo, a la fecha no presta servicio.