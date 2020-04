Del Mazo lo hace mal: ordena cerrar los negocios y sin dar estímulos

El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció el pasado lunes el cierre de todos los negocios de la entidad, con excepción de los relacionados a la venta de alimentos y medicamentos para frenar el avance del COVID-19, sin tener un plan para apoyar a los ciudadanos que dejarán de laborar.



Los restaurantes podrán continuar operando de forma regular, sin embargo. sólo podrán hacerlo en la modalidad de entrega en el local o a domicilio.



Hasta este lunes, el Estado de México registra 37 casos positivos, de los cuales, 30 se encuentran en aislamiento domiciliario y presentan síntomas leves, mientras que otros tres permanecen hospitalizados, aunque no requieren intubación; tres más tienen ya su alta hospitalaria, y el último cuenta con un alta sanitaria. Además, el Doctor O’Shea Cuevas explicó que 159 pruebas han dado negativo y 34 siguen en análisis.



En un mensaje compartido en sus redes sociales, el mandatario anunció el cierre de Centros de desarrollo infantil, guarderías y casa de día del adulto mayor operados por el Gobierno.



También cerrarán sus puertas centros de esparcimiento como museos, bibliotecas, cines y teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, bares, centros nocturnos, deportivos y gimnasios.



Del mismo modo los comercios cuyas actividades, no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas deberán suspender sus operaciones a partir de este lunes.



La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó dos nuevos casos positivos de COVID-19 este lunes, y con ello suman ya 37 contagios en la entidad, todos ligados a importación.



A través de un comunicado, la dependencia estatal a cargo del Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, dio a conocer que este lunes dos pruebas más dieron positivo y se suman a las 35 que se confirmaron el domingo.



En ese contexto, la SS mexiquense exhortó a las personas diabéticas, hipertensas, con obesidad, sobrepeso o que tienen el sistema inmune comprometido, a mantener bajo control sus padecimientos, a fin de prevenir complicaciones por COVID-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria.



Otra recomendación que proporcionó la Secretaría de Salud del estado fue usar la mano no dominante para abrir picaportes, sostenerse en el transporte público y abrir baños, ya que, dijo, es menos probable tocarse la cara con ella.