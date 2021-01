Del Mazo quiere quitar en Neza hospital con 100 para enfermos de COVID- 19: Epifanio López Garnica

Luciano Tapia



NEZAHUALCOYOTL, MÉX. –Ante la insensibilidad del gobernador Alfredo del Mazo Maza de no abrir el hospital provisional que instaló en la Ciudad Deportiva en el Bordo de Xochiaca y que pretende desmantelar en lugar de ofrecer atención a los enfermos de COVID, mal que a diario cobra vidas humanas principalmente de escasos recursos, los vecinos colocaron pancartas en puertas y ventanas de miles de casas, piden a Del Mazo su apertura ante los embates de la pandemia, declaró Epifanio López Garnica presidente del Movimiento Nacional por un Mejor País en este importante municipio.



Señaló que después de más de 8 meses en que no ha ofrecido un servicio, los vecinos organizados decidieron hacer una petición mediante pancartas en las puertas y ventanas de sus casas a efecto de ser escuchados, se trata de que las personas contagiadas por COVID- 19 sean atendidos y no morir en los pasillos de los hospitales como sucede en no solo en la Ciudad de México sino en diferentes entidades de la geografía nacional.



En las pancartas se pueden leer las expresiones siguientes ’Los casos de Covid-19 siguen en aumento y no me quiero contagiar’, ’Hospitales de Neza saturados, la Clínica 25 del IMSS lleva más de tres años que quedó fuera de servicio al resultar afectado en su totalidad por los temblores’, ’Soy diabético e hipertenso y no puedo ir a consulta porque los hospitales están saturados por el Covid-19’, entre otros, todos ellos con el hashtag #NEZA NECESITA HOSPITALES’ el cual fue trending topic durante varias horas en redes sociales.



Expuso que los 18 mil 955 casos positivos acumulados, las 2 mil 189 defunciones y los 1 mil 094 activos positivos de Covid 19 en Nezahualcóyotl y solo contar con 280 camas para una población de poco más de un millón 200 mil personas, no parecen ser argumentos suficientes para el gobierno del Estado de México para que ponga en funcionamiento dicho hospital y, al contrario, pretenda desmantelarlo, pues este miércoles quisieron llevarse los tanques de oxígeno.





Aseguró que se están analizando otro tipo de acciones para exigir a la autoridad estatal que brinde atención médica pronta y oportuna a los habitantes del segundo municipio más poblado del Estado de México.



Aclaró que en este municipio sólo existen los hospitales La Perla y Gustavo Baz, que en suma cuentan únicamente con 280 camas, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 2 mil 800 camas para una población de referencia



Dijo también que más del 50 por ciento de la población carece de la protección social lo que obliga a las familias de los enfermos a acudir a lugares lejanas para evitar los fallecimientos de sus familiares contagiados del mal del siglo el COVIV – 19.