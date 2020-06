Del quédate en casa, a tomar las calles

Por Yuseb Yong



- ¿Qué pasaría si usted es o tiene conocidos en el sector salud y no les dan protección para la pandemia más importante de los tiempos modernos?

- ¿Qué pasaría si nos enteramos que algún mando policial arrestó y mató a alguien querido?

- ¿Qué pasaría si el día de hoy nos enteramos que una mujer querida desapareció (madre, hija, hermana, amiga, etc.)?

- ¿Qué pasaría si nos enteramos en este momento que a alguien cercano lo mataron dolosamente?



Si a todas estas preguntas por lo menos, usted hizo una cara o una reflexión aunque sea ligera pues le digo, 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼 que nada ES NORMAL (somos humanos), 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼, es tan normal que sienta algo de indignación y seguramente cada respuesta tiene historia detrás de ella, 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿𝗼 ¿no da coraje, indignación? ¿Cómo puede expresarla? ¿Cómo la expresaría usted quien lee estas palabras?



Pues muchos mexicanos y parece que cada día más, están saliendo a las calles, la gente tiene descontento y lo hace expresándose, no creo honestamente que en una “ceremonia oscura” y llena de misticismo, los lideres ocultos del país, partidos, comunicadores, se reúnan para planear una revuelta nacional, pero sí creo que los padres de los niños con cáncer que no tienen quimioterapias por desabasto, se organicen para protestar, que los médicos que no tiene material necesario para cubrir la 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 se junten para exigir lo más básico, y desde luego, creo en el dolor de las familias al perder a un ser querido.



Entonces porque sorprende que la gente salga a las calles, la pregunta sería, ¿𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿𝗹𝗼❓, donde la manifestación de ideas y de los sentimientos se puedan desahogar, exigir justicia, condiciones dignas, avances, resultados, seguridad, hasta cuidado por el medio ambiente. Lo ideal sería que no existieran ninguna de estas causas o razones para salir a las calles.



Sin colores ni banderas partidistas, reflexionemos un poco, los modos o los medios pueden ser cuestionables (pero nunca las causas), los limites deben ser puestos por los mismos manifestantes y en caso de que no sean ellos, el gobierno de cualquier ámbito debe de reaccionar a ello. Pero también si me preguntan ¿que representa a un Estado?, les diré claramente “en este momento no puedo estar seguro de la respuesta, pero me queda claro que NO son los edificios o las estatuas”.



Los discursos son ambiguos, circunstancias raras o incluso con el correr de los años son contradictorios, cuando ocurrió lo de 𝗔𝘆𝗼𝘁𝘇𝗶𝗻𝗮𝗽𝗮 (que aún nos faltan 43) se decía con mucho ímpetu “FUE EL ESTADO” (Federación o directamente el Presidente en turno), no el municipio, ni el Gobernador del Estado, cuando pasa lo de 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 en este 2020, ahora se dice que fue EL GOBERNADOR directamente, y que no se le ocurra a nadie pensar que fue la federación o municipio.



Dejemos de pretextos y evoquemos las palabras del Oriundo de Comitán Chiapas, el 𝗗𝗿. 𝗕𝗲𝗹𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗗𝗼𝗺í𝗻𝗴𝘂𝗲𝘇 “𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟 𝑦 𝑎𝑠í 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟á 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟á 𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟, 𝑚á𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, 𝑚á𝑠 ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠𝑎 𝑦 𝑚á𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎.”