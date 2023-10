La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 2 al 31 de octubre inicia el registro universal a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en el Estado de México para quienes tienen de 30 a 64 años, lo cual es posible gracias a la suma de esfuerzos entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.



El convenio firmado por ambos órdenes de gobierno el pasado viernes 29 de septiembre en el municipio de Ecatepec —con el presidente López Obrador como testigo de honor— establece la aportación de 50 por ciento de los recursos por parte del gobierno federal, y el otro 50 por ciento del gobierno del Estado de México, con el fin de que la pensión incluya a población con discapacidad de 0 a 64 años.



Al respecto, la gobernadora Delfina Gómez afirmó:



’Vamos a ser protagonistas y testigos de la profundización de la agenda social en nuestro Estado de México y del fortalecimiento de la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno.



’Hacer que los beneficios sociales sean universales quiere decir que este programa será accesible para esas personas que aún no tenían cobertura, especialmente las personas entre 30 y 64 años.



Cuando la agenda del gobierno se enfoca en los más pobres, el propósito de servicio a los demás cobra sentido.’



La secretaria Ariadna Montiel, recordó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un derecho constitucional, prioritariamente para niñas, niños y jóvenes, y se entrega de manera directa y sin intermediarios.



La pensión actualmente es de dos mil 950 pesos bimestrales.



● En los Módulos de Bienestar se brindará atención en los 125 municipios de la

entidad



● Cobertura universal es posible gracias a la voluntad y colaboración entre gobiernos federal y estatal



Gracias a la política de austeridad y combate a la corrupción, la pensión atiende actualmente a 1.2 millones personas con discapacidad en el país.



En el Estado de México, este año el padrón de derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es de 93 mil personas con discapacidad y con la firma del convenio se integrarán otros 155 mil mexiquenses.



En el Estado de México estarán a disposición Módulos de Bienestar en los 125 municipios para el registro de personas con discapacidad.



Para más información sobre la pensión y el módulo más cercano a tu localidad, consulta la página oficial de la Secretaría de Bienestar:

gob.mx/bienestar.



Los documentos que deberán presentarse son:



● Identificación oficial vigente

● CURP de reciente impresión

● Acta de nacimiento legible

● Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

● Certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública de salud

● Número de teléfono celular para dar seguimiento al trámite



En caso de que la persona con discapacidad no pueda asistir al Módulo de Bienestar, un familiar o auxiliar puede llevar la documentación requerida para iniciar el trámite y agendar una visita domiciliaria; posteriormente, personal identificado de la Secretaría de Bienestar visitará el domicilio del solicitante para concluir el trámite.



También podrás solicitarla a través de la página web de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar o bien, llamar a la línea de Bienestar 800 639 42 64.