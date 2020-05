Delegado vecinal de La Paz inicia denuncia ante la FGJEM por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad contra servidores públicos

Paz, Mex.-El delegado de San Sebastian Chimalpa Abraham Elizaldo Medrano, lanza duras declaraciones en contra de la alcaldesa d s e la fracción morenista, Olga Medina Serrano Traseñalar que su gobierno ha cometido ’más yerros que aciertos’, el auxiliar vecinal lamentó que este municipio no haya experimentado ningún cambio cualitativo pues en un año y cuatro meses, no existe resultado, ’hoy tenemos la peor administración de la historia en el municipio de La Paz’.

En una carta abierta dirigida a la titular del ayuntamiento, el delegado de ese pueblo (integrante de La Paz) denunció públicamente que para desgracia de los habitantes, la mayoría inmersos en la extrema pobreza, la funcionaria tiene como colaboradores a personajes arbitrarios, abusivos y alejados de toda legalidad jurídica.

Tales son los casos -citó Elizalde Medrano, de los servidores públicos Enrique Absalón (coordinador de Notificadores) y Manuel Díez de León (de Protección Civil), quienes han cometido excesos carentes de argumentación legal, sin importarles que la terrible pandemia del Covid-19 ha mermado las capacidades físicas y económicas de los habitantes.

Acusó que el primero de ellos, Enrique Absalón, acudió el pasado 10 de mayo a San Sebastián para ’simular’ la suspensión del tianguis dominical, cuando en realidad lo que hizo fue ’moverlo’ a una cuadra del sitio habitual. Esto fue denunciado ante la propia alcaldesa, quien simplemente se ’encogió de hombros’ por tratarse de uno de sus colaboradores más cercanos.

Cuatro días después, el 14 de mayo, fue a San Sebastián otro empleado de nombre Manuel Díez de León, quien, acompañado de la Guardia Nacional, exigió licencias de funcionamiento a todos los comercios establecidos de la zona, cerrando de manera arbitraria los locales que no los presentaron, incluidas farmacias, tiendas de abarrotes e incluso establecimientos de comida, hoy consideradas como esenciales por las autoridades federales.

Ante la protesta de los vecinos, quienes se arremolinaron y amenazaron con tomar acciones violentas porque jamás se les concedió el derecho de audiencia, Elizalde Medrano inició una denuncia de hechos ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

El querellante lamentó que sean suspendidas las negociaciones de las que dependen decenas de familias, pero en cambio sigan ’intocables’ las tiendas ’Oxxo’, 3B, ’Bodega Aurrerá Express’ y ’Neto’, las cuales operan sin problema alguno en el mismo poblado de San Sebastián.

Denunció también que la presidenta municipal hizo caso omiso a la súplica para revisar y sanitizar el domicilio de dos vecinas que lamentablemente se contagiaron del virus SARS-CoV2, una tarea que corresponde al titular de Protección Civil, pero éste argumentó que la actual administración carece de los recursos necesarios para comprar cloro y detergente.

Por ultimo en la carta abierta, Elizaldo Medrano afirmo, que la gente de esa comunidad esta cansada de las arbitrariedades de la alcaldesa Olga Medina, así que, en lo sucesivo, si aparecen nuevamente los funcionarios abusivos convocaran al pueblo a defenderse incluso en las mismas calles de la localidad.

Mientras tanto, pobladores otras colonias circunvecinas denunciaron que ante el COVID-19 que azota no solo a México, sino a una gran parte del mundo, señalaron no haber sido apoyados en nada por la presidenta Olga Medina por lo que muestran su total inconformidad y aseguran ser posibles victimas del contagio del mencionado virus, terminaron diciendo