Deleitan a mexiquenses los músicos de José, en formato virtual

• Presentan piezas de su más reciente producción musical denominada Magnetic.



Toluca, Estado de México, .- Los domingos son para disfrutarse en familia y en estos tiempos de COVID-19, una propuesta para ello es el programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.



A través de sus redes sociales, por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, en este segundo domingo de mes, transmitió el concierto a cargo de Los músicos de José, quienes presentaron su más reciente producción discográfica Magnetic.



Esta agrupación de jazz, funk y hip hop, cuyos integrantes son de la Ciudad de México, compartieron piezas como la que le da nombre al disco, además de Chiqui right, Escapando, Dirty Sunday y Flamas Group.



Ejecutaron también Viaje a Plutón, Surf tibetano, Chica bum, Mira mira, La dejada de ir y Dreams group que, a decir de su compositor, su base melódica la soñó, siendo ésta la primera que nace de esta forma.



Destacaron los homenajes a Pérez Prado, La niña a Go Go y el dedicado al compositor soviético Dmitri Shostakovich llamado Shostakovfunk 2.



Para quienes no pudieron ver este concierto, está disponible en las mencionadas redes sociales, siendo ésta una oportunidad de acercarse a las manifestaciones culturales que hacen más llevadero el confinamiento para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2.