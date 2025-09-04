Delfina Gómez coordina atención inmediata en ocho municipios afectados por lluvias

ECATEPEC, Estado de México.– Derivado de las lluvias intensas registradas desde la mañana del martes 2 de septiembre, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través de Grupo Tláloc, implementó acciones inmediatas en ocho municipios para abatir encharcamientos y restablecer la circulación vehicular.



En La Paz se realizaron trabajos de desazolve en pozos de visita y bocas de tormenta, además del retiro de basura en la avenida Del Pino y en la carretera México-Texcoco, con lo que se mitigaron niveles de agua.



En Ecatepec, la Vía Morelos requirió dos intervenciones: primero, a la altura de la colonia Benito Juárez, donde a las 18:15 horas se normalizó la circulación, y posteriormente, a las 22:30 horas, se realizó un nuevo sondeo de red y destape de coladeras con equipo de presión-succión para bajar niveles en ambos sentidos. También se atendieron puntos en la colonia Cerro Gordo, Jardines de Morelos sección Bosques y Rústica Xalostoc.



En Tultitlán, a la altura del Asta Bandera, se instaló un equipo de bombeo Thompson para mitigar niveles y agilizar la circulación; mientras que en la Unidad Habitacional Niños Héroes de Cuautitlán Izcalli se operaron dos bombas tipo Thompson para desalojar agua proveniente de la presa El Ángulo.



En Nezahualcóyotl se realizaron maniobras de sondeo de red, retiro de basura y levantamiento de tapas de pozos en la colonia Vicente Villada.



En el Valle de Toluca, Grupo Tláloc intervino en el Circuito Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú y la colonia Isidro Fabela en Atlacomulco. Asimismo, en San Felipe del Progreso se colocó un equipo de bombeo de para abatir niveles en viviendas con riesgo de colapso.