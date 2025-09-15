Delfina Gómez recibe a Sheinbaum en el Estado de México, en el marco de su primer informe

Miles de personas de distintos municipios desbordaron el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca en una muestra de respaldo y unidad popular

Gobierno
Septiembre 15, 2025 11:14 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibe a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la capital mexiquense, donde compartirá un mensaje como parte de su Primer Informe de Gobierno.

Al darle la bienvenida, la Mandataria mexiquense expresó: ’Estoy convencida de que la transformación avanza y seguirá avanzando; pero principalmente, estoy segura de que sus logros serán siempre por el bienestar del pueblo porque, como nos lo enseñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador: ¡Por el bien de todos, primero los pobres!’.

Y remató reconociendo la generosidad del Gobierno federal con el Estado de México diciendo: ’Una vez más: Muchas gracias Presidenta, por tener siempre presente a las y los mexiquenses, gracias sobre todo por confiar en la voluntad de este pueblo para salir adelante y acompañarla. Aquí estamos Presidenta, con respeto, con lealtad y con esperanza’.

El Parque Metropolitano Bicentenario se vio colmado por miles de voces que, con entusiasmo y esperanza, acompañaron este acto público, símbolo de la unidad y la transformación que vive México.

