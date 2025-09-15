Delfina Gómez recibe a Sheinbaum en el Estado de México, en el marco de su primer informe

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibe a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la capital mexiquense, donde compartirá un mensaje como parte de su Primer Informe de Gobierno.



Al darle la bienvenida, la Mandataria mexiquense expresó: ’Estoy convencida de que la transformación avanza y seguirá avanzando; pero principalmente, estoy segura de que sus logros serán siempre por el bienestar del pueblo porque, como nos lo enseñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador: ¡Por el bien de todos, primero los pobres!’.



Y remató reconociendo la generosidad del Gobierno federal con el Estado de México diciendo: ’Una vez más: Muchas gracias Presidenta, por tener siempre presente a las y los mexiquenses, gracias sobre todo por confiar en la voluntad de este pueblo para salir adelante y acompañarla. Aquí estamos Presidenta, con respeto, con lealtad y con esperanza’.



El Parque Metropolitano Bicentenario se vio colmado por miles de voces que, con entusiasmo y esperanza, acompañaron este acto público, símbolo de la unidad y la transformación que vive México.