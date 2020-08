Demanda Anaya a Lozoya por daño moral

CIUDAD DE MÉXICO.- 20 agosto 2020.El ex candidato presidencial Ricardo Anaya informó que presentó una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, quien en su propia denuncia aseguró que el panista recibió 6.8 millones de pesos de sobornos.



Así lo detalló Anaya en sus redes sociales, donde presentó la primera hoja de la demanda:



El recurso fue presentado ante un juzgado en materia civil de la Ciudad de México.



Previamente, difundió un video en el que señaló ’las mentiras’ de Lozoya y advirtió: ’Conmigo se van a topar con pared, voy a pasar de las palabras a la denuncia, para defender mi honor’.



’Resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados’, respondió.



En su denuncia, Lozoya asegura que ’Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex… Me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos’.



’En la primera semana de agosto de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi Jefe de Escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace asignado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández’, acusó el ex director de Pemex.