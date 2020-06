Demanda Cooperativa Cruz Azul a su presidente, Guillermo Álvarez

+Guillermo Barradas, abogado de la cementera, asevera que es por un hecho ’infame y gravísimo’



+Asegura se comenzó a abrir la ’Caja de Pandora’ de ’gravísimas’ irregularidades



+Juzgado 7º. Administrativo rechazó amparo a Billy contra bloqueo de sus cuentas bancarias por la UFI



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Por la probable comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul, fue demandado hoy Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de La Máquina, ante Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó hoy Guillermo Barradas, abogado de la cementera, quien agregó que comenzaron a abrir una ’caja de Pandora’ de malos manejos en la empresa y el club.



Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sigue la pista a más de mil 200 millones de pesos en España, Estados Unidos y paraísos fiscales, así como la creación de empresas fantasma, a Billy Álvarez, su hermano Alfredo y su cuñado, Víctor Garcés, vicepresidentes del equipo albiceleste.



Por el momento, sus cuentas bancarias están congeladas. Son sospechosos por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias, con Luis Cárdenas, que se transmite por radio y televisión abierta, Barradas, anunció que en el transcurso del día presentarán nueva denuncia a Guillermo Álvarez, por un ’hecho infame’.



Narró que Billy Álvarez, en agosto del 2016, creó de manera apócrifa, mediante una carta poder, un fideicomiso de garantía con una afianzadora como persona moral. En ella establecía que quedaban transmitidos bienes, maquinaria y todo el equipo propiedad de la empresa.



Los cuales, curiosamente, después rentaban a la misma Cooperativa, explicó.



Equivaldría a que el dueño de una casa, donde todos los artículos domésticos son de su propiedad, tuviera que pagar, a una persona ajena, por el uso de licuadora, refrigerador, estufa, plancha…



De acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, dijo, en una asamblea general de todos los miembros de la empresa Cruz Azul, Billy debió poner a su consideración si era su decisión transmitir dicho patrimonio al mencionado fideicomiso. Algo que nunca hizo.



’Es gravísimo, delicadísimo, lo que hizo el señor Álvarez’, puntualizó Barradas.



Requisitos legales para crear un fideicomiso:



Determinar cuál es la finalidad que se desea realizar y seleccionar los bienes de los que desea disponer para lograrlo.



Seleccionar quién será el beneficiario.



Elegir una institución financiera para que se encargue de la administración y pactar con la misma las condiciones de la administración.



Se debe tomar en cuenta que el fiduciario cobrará una remuneración por esta gestión, por lo cual es necesario tener una previsión de fondos para cumplir con el pago oportunamente.



Definir el periodo de duración, recordando siempre las limitaciones de las duraciones estipuladas.



Solicitar el contrato a la institución financiera.



Las condiciones del contrato deberán ser sopesadas y discutidas; una vez que esto suceda, es necesario reunirse con la Institución financiera para su firma, y cuando sea el caso, ante fedatario público.



Requerimientos que, obvio, se incumplieron.



Cuestionado por Luis Cárdenas, Barradas reconoció que los cooperativistas nunca se dieron cuenta, ’lamentablemente’, del garlito de Billy.



Porque, además, agregó, ’nunca’ rindió cuentas como director general de la cementera, una de las más importantes de América Latina, que factura anualmente alrededor de ocho mil millones de pesos.



Exigió que se investigue a fondo este hecho que calificó de ’infame’.



Subrayó que ’lo peor de todo es que cada vez nos encontramos con hechos más graves de lo que ya es del dominio público.’



Mencionó que otra línea de investigación, en la parte deportiva, es la compra y venta de jugadores, relacionadas con la prestación de sus servicios, por parte del club de futbol.



Amparo improcedente



Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, apodado Billy, presidente de la cooperativa Cruz Azul, tramitó una demanda de amparo en un juzgado federal de la Ciudad de México contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF de la Secretaría de Hacienda, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



Sin embargo, el juzgado séptimo administrativo rechazó el trámite del recurso, ya que ordenó a Billy Álvarez presentarse para ratificar su firma.



La jueza Laura Gutiérrez de Velasco Romo negó la suspensión provisional y le dio un plazo de tres días para que acuda al juzgado a ratificar su firma; en caso de no hacerlo, su demanda se tendrá por no presentada.



Debe ratificar su firma



’Dada la incertidumbre para establecer si su firma fue estampada de puño y letra, requiérase a Guillermo Héctor Álvarez para que dentro del término de tres días comparezca a efecto de ratificar las firmas estampadas. Apercibido de que de no desahogar en sus términos el requerimiento que se le formula, se tendrá por no presentada la demanda de garantías’, indica la resolución.



La semana pasada, la UIF informó que fueron bloqueados los recursos financieros de Billy, así como los de su hermano Freddy y su cuñado Garcés Rojo. En su momento, detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.



Aunque, aclaró, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul, estaban libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.



Según las investigaciones, el delito involucra el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España, entre julio de 2013 y marzo de este año.



Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer supuestos fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.