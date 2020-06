Demanda Ricardo Monreal a Enrique Alfaro no generar división ciudadana tras la muerte de Giovanni López.



’No es aconsejable profundizar las diferencias ni acudir a señalamientos que no estén basados en pruebas’, apuntó.



La bancada de Morena exige al gobernador que asuma su responsabilidad, que no busque salidas fáciles y que deje las especulaciones y etiquetas.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, demandó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no profundizar las diferencias, no generar mayor confrontación y no alimentar mayor polarización pues ’esto puede producir mayor encono y división ciudadana’.



A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el senador pidió buscar caminos de entendimiento racional, de colaboración, de apoyo recíproco, y alejarse de callejones sin salida. ’No hay que hacer caso a voces que aconsejan este camino sin retorno’, apuntó.



Cabe recordar que el pasado 4 de mayo, Giovanni López fue detenido por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por no usar cubrebocas, una medida impuesta por el gobernador para evitar la propagación del Covid-19. Un día después, murió bajo custodia policial en circunstancias que aún no han sido aclaradas.



Derivado de esto, la ciudadanía salió a las calles de Guadalajara a manifestarse y exigir justicia, protesta que fue repelida por la policía con gases lacrimógenos y después con palos. Enrique Alfaro acuso al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de estar tras las marchas.



Ante esto, la bancada de Morena exigió al titular de dicho estado esclarecer de manera inmediata, transparente y clara el asesinato del joven ciudadano Giovanni López y presentar pruebas sobre las acusaciones que hizo en contra del Presidente o, de lo contrario, que se retracte.



Además, la fracción parlamentaria instó a respetar las protestas y las manifestaciones, ’que no exista la tentación a la represión’. Asimismo, pidieron al gobernador que asuma su responsabilidad, que no busque salidas fáciles y que deje las especulaciones y etiquetas.



Ricardo Monreal dijo que, como integrante de la Cámara Alta y vigilante del Pacto Federal, que otorga la posibilidad jurídica de resolver diferencias entre los Estados y la Federación, le preocupa seriamente los acontecimientos que se han suscitado en Jalisco.



Indicó que las relaciones interinstitucionales deben reconducirse hacia un auténtico ejercicio de colaboración entre los poderes Federal y estatal.



El legislador detalló que el servidor público que ocupa posiciones de alto nivel tiene que actuar con tres características: serenidad, responsabilidad y prudencia.



Pidió que se investigue lo que ocurrió el día de ayer, para que se deslinden responsabilidades, sin embargo, señaló que ’no es aconsejable profundizar las diferencias ni acudir a señalamientos que no estén basados en pruebas’, apuntó.



Afirmó que manifestaciones como la de ayer, siempre se dan de manera inesperada: surgen de la irritación social, de la indignación social, pero si se tienen pruebas de que no ocurrió así, entonces deben presentarse.



Indicó que lo que fue un problema local de abuso de autoridad y que debió procurarse justicia, hoy se está extendiendo. ’La coercitividad y el inicio de carpetas de investigación contra la ciudadanía no resolverá la indignación social’, aseguró.