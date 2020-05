Demanda Senado a Profeco detener carestía y especulación de insumos básicos y médicos en el país

El Senado de la república hizo un llamado urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para detener el encarecimiento y especulación con productos básicos e insumos médicos en el país.



Exigió a la Profeco aplicar sanciones a los comerciantes que lucran con la necesidad y el dolor humano de los ciudadanos, aprovechándose de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



El senador de Morena, José Narro Céspedes. Precisó, en entrevista, que la citada autoridad debe proceder conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.



’Hoy estamos en crisis. Lo que no se vale es que aquellos sectores que estaban acostumbrados a hacer negocios a partir de las crisis, hoy lo quieran hacer. Hay que evitar que unos cuantos, aprovechándose del dolor humano y de las necesidades de la gente, especulen y encarezcan los productos básicos para la población en general’, subrayó el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.



Denunció que los precios de los productos básicos están por las nubes a nivel de comerciantes y es lo que se debe evitar, que unos cuantos, aprovechándose de la crisis por la emergencia sanitaria, especulen y encarezcan los productos de la canasta básica y los insumos médicos, en detrimento de la economía de las familias en general.



Por ejemplo, dijo, el caso de los cubrebocas valía dos pesos con 50 centavos, los más sencillos, hoy cuestan 15 pesos. ¿Qué está detrás? Pues un proceso de especulación y de contrabando de cubrebocas, debido, en parte, a que las instituciones han cerrado la frontera y se han generado dificultades para que este tipo de productos entren al país, y eso los ha encarecido a nivel nacional.



’Si hoy los comerciantes venden los cubrebocas a 15 pesos, están ganando diez veces más de lo que les costó. Eso es especulación’, puntualizó.



El senador de Morena aseguró que lo mismo sucede con los alimentos o productos básicos, como el frijol, el huevo, la tortilla, el maíz, entre otros; igual que con los insumos médicos, como medicinas antigripales, gel antibacterial, alcohol, papel higiénico, entre muchos más.



’En las tiendas comerciales y misceláneas de muchas ciudades y pueblos del país, los dueños compran el frijol a 12 o 14 pesos y hoy lo revenden a 18 o 22 pesos; el costal de maíz, de 250 pesos a 450 pesos, por ejemplo. Pasa lo mismo con el tomate, el huevo, la tortilla y con muchos alimentos más de la canasta básica, y sucede lo mismo con los insumos médicos’. Concluyó



Seguir luchando contra corrupción para vencerla en lo general



Respecto al acuerdo político nacional que plantean partidos políticos, legisladores, gobernadores de oposición y dirigentes del sector empresarial, el senador Narro Céspedes comentó que en algunas exigencias tienen razón, ’pero muchas veces, detrás de esos planes los que se encubren son los grupos poderosos que en el fondo quieren restituir sus privilegios y la corrupción en la que siempre vivieron’.



Durante las crisis anteriores, dijo, muchos se dedicaban a lucrar y hacer negocios. Muchas empresas constructoras, a partir del dolor humano, del desastre, se dedicaban a hacer negocio con los recursos públicos, no los usaban para resolver los problemas y necesidades de la gente, afirmó.



Advirtió que en el fondo está la disputa por los recursos públicos. Muchos de los recursos que manejaban los gobiernos estatales se iban por el ’caño’ de la corrupción, como eran recursos para la construcción de infraestructura de clínicas, hospitales, escuelas, carreteras, entre otros.



’Hoy es lo que se está tratando de evitar. Fortalecer un poco la centralización de los recursos y buscar que éstos se transparenten. Y los gobiernos estatales buscan un reordenamiento del presupuesto, pero este no es el momento’, indicó.



Dijo coincidir en que se debe hacer una reforma fiscal, tal como lo planteó el Presidente de la República, pero hay que esperar a que pase el tercer año de Gobierno, porque con esa reforma hay que cobrarle impuestos a los que más tienen, a los que más ganan. Actualmente, los que realmente soportan el pago de impuestos son la clase trabajadora y las pequeñas y medianas empresas, refirió.



El senador José Narro Céspedes señaló que se debe continuar la lucha contra la corrupción, ’y creo que al final vamos a lograr vencerla en lo general, porque es un tema de cultura. Se promovió la cultura de la corrupción. Decían: que me pongan donde hay y me encargo de lo demás. Hoy se trata de construir una nueva cultura, de que el funcionario público no entre a ver qué se lleva, sino a ver en qué ayuda, qué construye, qué hace a favor de la gente’, finalizó.