Demanda senador Erandi Bermúdez informe de recursos y alcances del Insabi.



Ninguno de sus aspectos satisface la demanda que existe a nivel nacional de servicios médicos, advierte.



El senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, José Erandi Bermúdez Méndez, busca que la Secretaría de Salud informe al Senado de la República sobre los recursos humanos, económicos y materiales con los que comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).



Mediante un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Salud el pasado 24 de marzo, el legislador también propone que el Instituto envíe un informe sobre las metas a corto y largo plazo, en términos de implementación, alcance y viabilidad real de atención hacia los usuarios que no cuentan con seguridad social.



En el texto de su propuesta refiere que el INSABI entró en funciones desde el primer día de 2020, con lo que se daría atención médica y medicamentos gratuitos a todas aquellas personas que no contaran con seguridad social, que actualmente son 69 millones de mexicanos.



Para acceder a estos servicios, los interesados únicamente deberán presentar su identificación del Instituto Nacional Electoral, su Clave Única de Registro de Población o su acta de nacimiento, no se requiere afiliarse o acudir a algún modulo.



Al respecto, el legislador consideró que lo anterior ’resulta un grave problema, ya que supone que no se deberían realizar trámites previos para llegar a una clínica y recibir atención’.



También, agregó, significa que no hay claridad de quiénes son los "beneficiarios", lo que dificulta la posibilidad de que éstos exijan calidad en el ejercicio de su derecho a la salud.



El compromiso que hizo el Presidente a los ciudadanos mexicanos, asegurando que en 2020, tanto la atención médica como los medicamentos serían gratuitos, se desvaneció desde los primeros días de enero, afirmó.



El legislador panista opinó que debe haber una estrategia de comunicación adecuada en la que se dé a conocer los derechos y obligaciones de los usuarios, y que difunda cuáles son los servicios que incluye el Instituto y en qué condiciones.



La población mexicana no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacerle frente a las distintas enfermedades con este nuevo esquema de salud, finalizó el senador del PAN.