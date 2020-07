Demandan a turisteros mayor compromiso para no regresar a semáforo rojo en Acapulco

La Secretaría de Turismo Municipal realiza operativos de vigilancia para constatar que hoteles, restaurantes y prestadores de servicios acaten los protocolos sanitarios, para evitar nuevos casos y rebrotes del virus SARS-COV-2, causante de COVID-19.



José Luis Basilio Talavera, titular de la dependencia, reiteró el llamado a los sectores involucrados y a todos los habitantes del puerto, para aplicar las recomendaciones sanitarias y no regresar al semáforo rojo, sino continuar en fase naranja con la ’nueva normalidad’ para superar la emergencia e iniciar la recuperación económica.



Precisó que todos deben cumplir con los protocolos que establecen el uso de cubrebocas, desinfectar manos constantemente con agua y jabón o aplicar gel antibacterial, medidas que son para empleados y público que requiere los servicios en hoteles y restaurantes. En el caso de las playas, recalcó que no se deben ingresar alimentos ni bebidas embriagantes.



Basilio Talavera reconoció que, acatando las recomendaciones de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, empresarios del sector turístico, tanto de hoteles como restaurantes, ya cumplieron con capacitar a sus empleados para contribuir a que Acapulco siga siendo destino preferido del turismo.



’Es importante asumir estas medidas para mitigar las afectaciones que ha generado la pandemia, lo que no queremos es regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico", dijo el funcionario municipal y recalcó que la alcaldesa Adela Román ha instruido aplicar rigurosamente los protocolos por el bien de todos.



El secretario de Turismo hizo hincapié que con la colaboración de todos, Acapulco pronto podrá superar la fase naranja dentro del semáforo epidemiológico y pasar a la fase amarilla, para abrir más negocios no esenciales e iniciar la recuperación económica en el sector turístico.



Finalmente Basilio Talavera indicó que, con base en reservaciones en hoteles, se espera una afluencia importante de visitantes este fin de semana con una ocupación de habitaciones entre 15 y 20 por ciento.