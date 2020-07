Demandan Cartilla de Nutrición para mejorar hábitos alimenticios de la población.



En México, la pandemia por Covid-19 evidenció los padecimientos de salud vinculados con una alimentación inadecuada.



Ante al incremento, en México, de las enfermedades relacionadas con los hábitos alimenticios, el senador José Ramón Enríquez Herrera propone una iniciativa para crear la Cartilla de Nutrición, que funcione como un instrumento de información, seguimiento y promoción de la salud de las personas.



A través de una adición al artículo 114 de la Ley General de Salud, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena dijo que busca que el documento propuesto funcione como una herramienta complementaria al resto de las cartillas del sector, pero focalizada en la educación nutricional.



La Cartilla de Nutrición sugerida contendrá información en torno a los alimentos y sus propiedades nutrimentales y estrategias para mejorar la salud y la nutrición en general, además de información sobre el perfil nutricional de cada persona, especialmente de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran particularmente vulnerables a padecer enfermedades derivadas de una alimentación inadecuada, detalló.



Con esta nueva Cartilla, apuntó el senador de Morena, se fundamentará el estado nutricional de la población, lo que contribuirá a un mejor diseño de las políticas de atención a problemas de salud.



’La pandemia por el Covid-19 ha provocado diversas afectaciones a lo largo del mundo y ha evidenciado las problemáticas de las naciones. En México, evidenció los padecimientos de salud vinculados con una alimentación inadecuada de la población’, afirmó en su propuesta.



Señaló que la Transición Alimentaria y Nutricional (TAN) que se ha registrado en el país en los últimos cuarenta años, refleja una disminución en el consumo de alimentos benéficos para la salud, como son, el frijol y el maíz, verduras, leguminosas, y otros, que han sido sustituidos por una dieta basada en alimentos procesados, ricos en sodio, grasas saturadas, azúcares, colorantes, conservadores y saborizantes.



Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, señalan que más del 80 por ciento de la población consume bebidas no lácteas endulzadas, seguidas por la ingesta de botanas, dulces y postres, refirió el legislador.



A la par del consumo de productos inadecuados, añadió José Ramón Enríquez, se ha presentado un incremento en los casos de obesidad y la aparición de enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas: diabetes, hipertensión, padecimientos osteoarticulares y algunos tipos de cáncer como el de mama, próstata e hígado.



Recordó que recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, por sus siglas en inglés) expuso el desfavorable escenario que México tiene en términos de malnutrición, pues se encontró que en un mismo entorno están presentes desnutrición infantil, anemia, sobrepeso y obesidad.



Puntualizó que es necesario y urgente que se sumen esfuerzos para erradicar esta epidemia que a corto y largo plazo está provocando grandes pérdidas no solo económicas sino humanas.



La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores.