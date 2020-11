Demandan igualdad laboral y salarial, entre mujeres y hombres.



Urgen a los Órganos del Poder Judicial de la Federación diseñar políticas públicas de no discriminación y paridad entre sus trabajadores.



Con el objetivo de que los Órganos del Poder Judicial de la Federación pongan en marcha una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones para que se garantice a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, el senador Napoleón Gómez Urrutia planteó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



En la iniciativa, el legislador del Grupo Parlamentario Morena indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, deben diseñar políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva, laboral y salarial entre mujeres y hombres, para garantizar la igualdad sustantiva y el trabajo digno; atendiendo al principio de igualdad salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



Se busca, explicó, que los sueldos y otras percepciones aplicables comprendidas en el concepto de remuneración, sean los mismos para todas las personas bajo el criterio de progresividad y proporcionalidad.



Recordó que en lo que va de esta LXIV Legislatura, existen 10 iniciativas presentadas por más de 50 senadoras y senadores pertenecientes a seis Grupos Parlamentarios, todas ellas en materia de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres; No Discriminación Laboral, y No Discriminación hacia las Mujeres, que impactarían a 13 leyes, de las cuales, tres son leyes generales y 10 federales.



Al señalar que están en espera de ser dictaminadas para alcanzar la muy anhelada igualdad salarial entre mujeres y hombres, Gómez Urrutia dijo que las razones para arribar a una normatividad que concretice ese anhelo son múltiples, no solo desde la perspectiva de la justicia social, múltiples instrumentos internacionales y documentos emanados de organismos internacionales especializados en derechos de la mujer, laborales y sociales.



De ahí, abundó, que resulte innecesario repetir lo que, de manera contundente, ya se ha dicho en cada una de esas iniciativas que han sido referidas, y esta iniciativa lo que pretende es dar elementos adicionales a los ahí vertidos, a fin de abonar en el debate.



Se propone, apuntó, una modificación legal más que permitirá complementar a las iniciativas que deberán ser dictaminadas de manera inmediata, y que impacta ni más ni menos que al mismo poder que sostiene tales criterios; el Poder Judicial de la Federación.



El proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo del artículo 81 y adicionan el artículo 14 bis; un párrafo tercero al artículo 81 y el artículo 191 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó directamente a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.