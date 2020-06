Demandan jóvenes estudiantes de México al Presidente: #InternetParaTodos

• Son millones de alumnos de secundaria, bachillerato y superior con grandes dificultades para tomar clases en línea, asegura



En entrevista con este reportero, Isaías Chanona Hernández, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ’Rafael Ramírez’ (FNERRR), mando un mensaje claro y contundente al Presidente Andrés Manuel López Obrador: #InternetParaTodos.



Explicó que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), presentada en 2019, de 11.8 millones de estudiantes entre 12 y 17 años, sólo el 46% tienen acceso a una computadora en casa, por lo que la carencia de esta herramienta es del 81% en esquemas bajos y 19% en altos. Además, el 43.6% de los hogares mexicanos no tienen conexión a Internet.



En tanto, se específica el documento –agregó- que, en las zonas rurales, sólo el 25% de los hogares tienen acceso al Internet, mientras que, en las zonas urbanas, cuenta con el servicio un 68%.



Ante estos datos duros y fríos, Chanona Hernández puntualizó que, la situación social y educativa en México es grave, por eso ’la FNERRR encabeza una demanda que ayudaría mucho a los jóvenes con ingresos económicos bajos para no tener que truncar sus estudios’, afirmó.



El líder estudiantil expuso que, de nueva cuenta, esta organización, integrada por más de 100 mil estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional, con presencia en 30 entidades de la república mexicana, exigen al jefe del Ejecutivo cumpla su palabra y dote del Internet a los millones de alumnos que no tienen la posibilidad de pagar el servicio y que, inclusive, no cuentan con una computadora o un teléfono celular para tomar las clases a distancia, cuya limitante principal es, precisamente, esta herramienta tecnológica.



También, denotó que hacen nuevamente su petición a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Esteban Moctezuma, para recordarle que su comité estudiantil acudió a la dependencia en la Ciudad de México y entregó un pliego petitorio, en el que se exponen las lamentables condiciones que padecen millones de jóvenes estudiantes del nivel secundaria, preparatoria y superior para tomar las clases a distancia.



Chanona Hernández, dirigente nacional, recordó que desde el primero de junio la FNERRR ha iniciado una serie de protestas en las principales ciudades capitales y municipios de los estados de la república en demanda a la SEP y al Gobierno Federal que se dote de internet a todos los estudiantes para que puedan continuar su ciclo escolar en línea.



También insistió en que así lo estableció y lo requiere esta nueva modalidad de estudio implementada por la misma dependencia del gobierno de la 4T, pero que, millones de alumnos tienen grandes dificultades para tomar las clases en línea y enviar sus trabajos a través de la red, pues no cuentan con este servicio ni con la posibilidad de contratarlo; inclusive, hay casos en que los estudiantes no tienen computadora ni tampoco teléfono.



Expuso que de acuerdo a datos de la Endutih, revelan la urgencia de que la petición de la FNERRR sea retomada y atendida lo más pronto posible.



Isaías Chanona dejó en claro que la FNERRR continuará exigiendo a la SEP todos los días, a través de todos los medios a su alcance y con las debidas limitaciones por la pandemia, para que se brinde este servicio básico a los jóvenes mexicanos, sobre todo a los más afectados económicamente.



’Conscientes de la problemática nacional, nos hemos propuesto hacer que la educación sea accesible para todos, tenga la calidad para formar jóvenes competitivos y, sobre todo, que configure hombre humanistas, capaces de ayudar al pueblo a emanciparse de la explotación’, afirmó el líder estudiantil.



¿Qué es la FNERRR…?



Cabe señalar que esta federación está integrada por más de 100 mil estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional; todos son hijos de trabajadores urbanos y rurales de 30 entidades del país y luchan por acceder a una educación pública y de calidad. Cinco mil de ellos, la mayoría alumnos de educación media superior y superior, habitan en albergues estudiantiles habilitados en 25 entidades.



Durante los años recorridos, la FNERRR se ha venido consolidando como una organización estructurada, permanente y con un plan de lucha sistemático en pro de una mejor educación. Ha participado de manera solidaria en la defensa de los intereses del estudiantado en general, así como acudido en apoyo para las luchas estudiantiles en donde se ha requerido.