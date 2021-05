Demandan propuesta claras para reactivar al país

LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA LA CLASE TRABAJADORA EXIGEN UNA MAYOR Y MAS DECIDIDA PÁRTICIPACION DE TODOS Y ESPECIALMENTE LA INTEGRACION DE UNA UNIDAD NACIONAL



+Alerta INFONAVIT a sus derechohabientes de fraude



+EL PRI afirma que ganara en Cuajimalpa la alcaldía



Los nuevos retos que enfrenta la clase trabajadora, derivados tanto de los efectos que ha provocado la pandemia de Covid 19 , como de la etapa de implementación de cambios en la legislación laboral, exige a todos tener una mayor y más decidida participación, generando propuestas claras que ayuden a recuperar el desarrollo de nuestra nación, señaló Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la COR.



Al asistir a toma de protesta de los presidentes de los Congresos Laboral y del Trabajo del Estado de México para el periodo 2021-2023, Raúl Domínguez Rex y Cuauhtémoc Plascencia, que encabezó el gobernador Alfredo del Mazo, Reyes Soberanis añadió que es hora de sumar esfuerzos, ya que la complejidad de la problemática nacional no puede resolverse sólo a voluntad de unos cuantos. Todos nos vemos afectados, por lo que a todos nos corresponde aportar nuestro máximo esfuerzo. Por eso, organizaciones como la nuestra, asumen el compromiso de impulsar cambios que garanticen una justicia social plena.

Dijo que la crisis por la pandemia ha generado condiciones que ponen en peligro la estabilidad en el empleo, afectando las condiciones sociales y el bienestar de los Trabajadores.



Ante la presencia del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, resaltó que es obligación de los que estamos en el medio laboral, vigilar el respeto permanente a la autonomía e independencia sindical; promover la corresponsabilidad de empresarios, gobiernos, trabajadores y sus sindicatos; y de participar en el diseño de nuevas formas organizativas que eleven la productividad y que fomenten la creación de más y mejores empleos que retribuyan el esfuerzo productivo, promoviendo una mayor dignificación y humanización del trabajo.



De esta manera retomaremos el papel protagónico que le corresponde al movimiento de los Trabajadores en conjunto.



Dijo que en el Congreso del Trabajo están a favor de realizar todos los cambios estructurales que México necesita, todos aquellos que se requieren para elevar su competitividad a nivel mundial, convirtiéndose así en un país más eficiente y con una mejor productividad, donde se reconozca al trabajador como persona humana y no como objeto de explotación, y donde se permita el reparto equitativo de los beneficios que generan.



Promovemos un sindicalismo que este a la altura de los nuevos retos que tiene la comunidad laboral, que tenga procesos legítimos de democratización y rendición de cuentas, que aliente la cultura de la legalidad y corresponsabilidad.



Entendemos a los sindicatos como instrumentos de lucha y de justicia para los Trabajadores, y NO como una estructura que sirve a otros intereses.



Hagamos lo que nos corresponda para cumplir con nuestra razón de ser en el desarrollo integral de los Trabajadores y sus familias. No dejemos pasar la oportunidad de entender el valor de nuestra responsabilidad histórica de contribuir en el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de nuestra nación.



Aquí también refrendamos nuestro compromiso para reconocer a las Mujeres Trabajadoras. Defenderemos y promoveremos mayores condiciones de igualdad, seremos siempre solidarios y aliados permanentes en su lucha por la equidad, para eliminar la discriminación, la desigualdad y la injusticia; queremos una justicia social para todas y todos.



Finalmente señaló que nuestra fortaleza es la unidad, por eso desde el Congreso del Trabajo reiteramos la convocatoria a la unidad nacional para hacer frente a los retos y desafíos que tenemos como nación. Una unidad nacional de diálogo abierto y constante, donde se discutan de frente y de manera abierta y certera todos los temas que nos preocupan a los Trabajadores. Los Trabajadores merecemos un futuro distinto. Queremos un México mejor para todos….



TU AHORRO EN INFONAVIT ES SOLO TUYO, NO TE DEJES ENGAÑAR



El INFONAVIT lanzó una campaña de orientación a sus derechos habientes en la que señala que el dinero que has ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda es sólo tuyo, recuperarlo es un trámite gratuito para el que tienes que cumplir ciertas condiciones, como haberte pensionado o haber tramitado un crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). No caigas en engaños ni coyotajes.



Sabemos que las premuras económicas pueden obligar a las personas a buscar soluciones que no son las mejores, dejándolas expuestas a fraudes que muchas veces significan mayores endeudamientos o la pérdida de su patrimonio.



En Infonavit hemos detectado que algunas empresas de falsos gestores prometen devolver en efectivo el ahorro de la Subcuenta de Vivienda. Actualmente las personas sólo pueden acceder a este dinero cuando se pensionan, o antes si ejerce un crédito para compra o remodelación de vivienda, a través de algunos de los esquemas de financiamiento del Instituto.



¿Cómo identificar a los defraudadores?



Te damos algunos tips para que identifiques a los falsos gestores y evites ser engañado:



En el caso de las personas menores a los 60 años de edad, los ’coyotes’ ofrecen obtener los recursos a través de un crédito con el Instituto a cambio de una comisión de entre 10% y 30% sobre el monto del financiamiento a obtener.



El riesgo es que se adquieras una deuda sin saberlo, además de que te impedirá solicitar en un futuro un crédito Infonavit.



A quienes ya tienen edad de retiro, les engañan explicándoles que es necesario iniciar un juicio contra el Instituto para obtener la devolución de sus ahorros, cobrándoles los honorarios por este servicio.



Este trámite puede hacerse de manera gratuita y rápida sin necesidad de intermediarios en el portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).



Otra forma de operar de estos falsos gestores es engañar a las personas con los argumentos de que su ahorro puede perderse si no se utiliza o que pueden recibir el pago de un seguro de desempleo. Con estos argumentos obtienen información confidencial y usurpan la identidad de sus clientes.



Con esta información tramitan un crédito a tu nombre sin tu consentimiento, dejándote con una deuda ante el Instituto de la que deberás hacerte responsable.



¿Cómo evitar fraudes?



Para no caer en engaños te recomendamos:



Recuerda que los recursos en la Subcuenta de Vivienda son tuyos y nunca se pierden.



El Infonavit no contacta a las personas para solicitar datos personales u ofrecer trámites. Además, todos los servicios del Instituto son gratuitos.



Registrarte en Mi Cuenta Infonavit para revisar constantemente los movimientos de tu cuenta.



Denunciar a las empresas o personas que ofrecen estos servicios y no brindar información confidencial….



PRI Y ’VA POR MÉXICO’ BUSCAN RECUPERAR PROGRAMAS SOCIALES, NO DESAPARECERLOS: ALEJANDRO MORENO



Miente Morena cuando dice que, si no votan por ellos, se quitarán los mecanismos de apoyo que actualmente operan, aseveró el Presidente del CEN tricolor.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la coalición ’Va por México’ apoyamos los programas sociales que operan en la actual Administración, pero además cuando ganemos vamos a recuperar los que eran funcionales y han desaparecido, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.



Después de acompañar a Adrián Rubalcava, Jorge Triana y a Lourdes González abanderados de la coalición de los partidos tricolor, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), a alcalde de Cuajimalpa y diputados federal y local, respectivamente, a volantear en cruceros de esta demarcación, el líder priista aseveró que ’Morena miente cuando dice que, si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales’.



En contraste, el titular del CEN del PRI reiteró el compromiso de los candidatos priistas, panistas y perredistas a las gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones federales y locales, para cuando ganen, juntos y en equipo, destinar recursos y volver a implementar mecanismos de ayuda a los sectores más vulnerables, como son el Seguro Popular, Prospera, Estancias Infantiles, Seguro de Vida para Madres de Familia y Refugios para Mujeres, entre otros.



Desde el Campo de Fútbol del Ejido de San Mateo Tenango, Alejandro Moreno confió en que Adrián Rubalcaba, Jorge Triana y Lourdes González, ganarán la alcaldía y las diputaciones federal y local, el próximo 6 de junio, por su experiencia, compromiso, cercanía con la gente y labor de gestión.



En el encuentro con las militancias de los partidos de la coalición, estuvieron presentes Israel Betanzos Cortés, Andrés Atayde Rubiolo y Nora Arias Contreras, dirigentes del PRI, PAN Y PRD en la Ciudad de México, respectivamente, así como José de Jesús Arrieta, Presidente del Comité Municipal priista en Cuajimalpa.