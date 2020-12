¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN A ESTE SISTEMA DE PARTIDOS QUE GOBIERNAN EL 2021? PUEDE SER UNA SOLUCIÓN DE PODER CIUDADANO! NO HAY DE OTRA ASÍ ES NUESTRA DEMOCRACIA IMPERFECTA: ECC



La concentración de poder produce otras cosas! . Todo régimen tiene su clase política. En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización. El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. En este sentido, planean combatir esta desigualdad ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad, tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.



La capacidad para construir el mundo que soñamos depende del recorrido de cada uno de nosotros: de pasar del miedo, al amor, de empezar a creer en nosotros mismos y de ser capaces de dejar nuestros demonios atrás.

’ser el cambio que queremos ver’. "Pero vamos a ver: ¿quién eres tú?". "Fausto



Cuando reflexionamos y tomamos distancia y observamos la realidad comenzamos a cambiar. Si queremos una familia diferente, ser diferentes o una sociedad diferente, tenemos que aceptar que, no podemos ser indiferentes. Y para ello, tenemos que luchar por ser, no por dejar de ser. Y para ser, hay que tener un gran sentido de la libertad, y para la libertad, hay que luchar por alcanzarla…. no hay más. Nadie quiere dejarnos libres, porque entonces, no nos pueden explotar.



Las masas pasivas: Las variables son inciertas pero dependen de mucha circunstancia de los acto su el estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población. Se enfrentan a la abstención y a la apatía de las masas. La apatía de las masas debe ser activa: La dejadez hacia su entorno esa decidía física. Igualmente, la falta de reflexión, miedo, pereza y la incapacidad. El ejecutivo federal recomendó a Morena realizar una encuesta para la elección de candidatos para renovar la dirigencia nacional y evitar "confrontaciones" y "pleitos.



El valle de México y sus proyectos a largo Plazo de compra de voluntades y de corrupción, el partido único en la década de los 70 a mediados de los 90s por acciones de dividir el Partido Revolucionario Institucional y la siembra de la izquierda institucionalidad consensada por el poder mismo. Un pasaje de dos ex gobernadores: Emilio Chiuaufet Chemor, padrino de la izquierda mexiquense que en sus actuar de su propio Partido delejo el poder a sus ahijados y le permite dividir a los del Valle de México.



Las acciones de poder y la etapa de migración obligada de muchos líderes a otros partidos a un PRI de poder económica y traidora su militancia. Tuvieron que pasar décadas para poder ser poder federal la oposición y su existencia a la acumulación de agravios sociales de políticos saqueadores de las arcas del pueblo y el sello de la llegada del poder ejecutivo en la presidencia y su acabos de la militancia contra esa elite de poder



El Grupo Atlacomulco no es una organización como tal, con estructura, reglas, liderazgo y jerarquía formal, más bien es un término de prensa para representar a supuestos nexos laborales y familiares de algunos políticos del dicho estado. Además, existen sospechas de que la mayoría de los gobernadores que ha tenido el Estado de México a partir de la década de los 40 han sido políticos afines a este grupo y en múltiples ocasiones del PRI. A partir de la transición política del 2000 con la llegada de Fox y sus proyectos con la llegada de Enrique Peña, entrega el poder a MORENA 2018, con sus circunstancias y agravios sociales, a corrupción e impunidad de poder público. Las generaciones de los nuevos políticos de los Golden boy sembrados en el Valle de México 2012-2018, se desfonda el PRI a los reciclamientos de parentescos, amigos y compromisos, su casa de operación Huixquilucan 2021.



La elección intermedia del 2021 en sus clarobscuros de poder público con sus acciones e inacciones públicas de no reflejar las esperanzas sociales de la población de grandes segmentos que padecen el desempleo, inseguridad, el sistema de salud colapsado por la pandemia del Covid-19. La pobreza crece, el desempleo aumenta y la debilidad se mantiene. La realidad dice que el proyecto no funciona. Por más discursos y optimismo oficial que se presente ante la ciudadanía. La economía y la política ante la desvinculación ante reglas del poder financiero e intereses macroeconómicas, que afectan a las grandes masas sociales en su desarrollo y calidad de vida.



las acciones que solamente van dirigidas a proteger los enormes intereses de los grupos de poder y que son los que en verdad gobiernan por medio de los ’representantes’ que, supuestamente, elegimos cada tres o seis años y que en verdad con ello legalizamos lo que ellos hacen en contra nuestra, finalmente ellos, los que mangonean y deciden cómo y cuándo nos joden, también están sujetos a los caprichos o intereses de los grandes consorcios internacionales y a los grandes grupos financieros que hoy en día controlan a todos los países y gobiernos del mundo.



El hombre o mujer encerrada pierde todo contacto con su vida en el exterior, sus hábitos, sus costumbres, su vida laboral, su hogar, su familia, sus relaciones sociales. No en vano se afirma que la cárcel es como una ’bomba’ que cae en medio del hogar, destruyéndolo todo y muy difícil es volverlo a reconstruir, el quitar esta libertad sin hacer nada culpa misma. ¡La sociedad debe serlo de sí misma y solo podrá lograrlo a través del conocimiento, tarea larga y difícil, pero sin embargo única garantía de evitar extremismos y enfrentamientos que solo seguirán favoreciendo a los de siempre o a los que la ambición impulse a escalar y a detentar los resortes del poder, como es rutina, en tan solo su propio y exclusivo beneficio! . ¡SI EL PUEBLO TEME AL GOBIERNO HAY DICTADURA; CUANDO EL GOBIERNO TEME AL PUEBLO TIENES UNA DEMOCRACIA!