Democracia: instrumento en la balanza de poder público a través de los partidos políticos

La política es un medio de interacción social de la comunidad humana, no se puede renuncias a las obligación adquiridas a través de la democracia participativa. El reto a la cultura política de la información que permita ¿QUIENES SON Y DE DONDE VIENEN ‘?.



La única figura de nuestra democracia del sistema de partidos es el VOTO CONSCIENTE; las formas clientelares del quehacer público en entrega de recursos a los segmentos más vulnerables ha ocasionado pobreza y desigualdad social.



La educación e información es el arma de romper estos estigmas de poder de elites caciquiles y centralismos discrecionales del erario público como medio de riqueza.



La crisis y sus conceptos de política como forma de gobierno a través de la democracia, en el 2021 las fuerzas políticas en la búsqueda de ELECTORES, otros en consolidarse como partidos nacionales y surcar la obtención de votantes para permitir estar en un sistema de partidos políticos, lo arbitro INE, unos para sostenerse como partidos políticos.



LA INCERTIDUMBRE DE UNA SOCIEDAD LIQUIDA Y DE ESTADO DE ANIMO EN ESTE PROCESO INTERMEDIO EN EL 2021’ – iEl sistema que se resiste a cambiar a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas. La incertidumbre ,el temor y miedo por una pandemia del Covid-19 ha transformado las conductas de la población y modos de hacer su vida diaria ; En el escenario moderno, donde la ’lucha contra los temores ha acabado convirtiéndose en una tarea para toda la vida, mientras que los peligros desencadenantes de esos miedos han pasado a considerarse compañeros permanentes e inseparables de la vida humana’, tenemos que escrutar nuestros temores con un extraordinario sentido crítico o, de lo contrario, terminaremos siendo sus rehenes, engullidos y manipulados por esos monstruos en la sombra que parecen surgir por doquier.

Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder un PRI sin argumento de base a causa del error del actuar del saqueo y corrupción. Mesa de Análisis con María Scherer, Maribel Flores y Bárbara Tijerina.

LAS FOCALIZACIONES DE poder público y la oligarquía en el sostenimiento de la macroenomia denominada neoliberal por más de 4 décadas de sostenerla y ha producido cada vez más pobreza y desigualdad social .La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos ‘contra el miedo’ tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con la ayuda pagada de su bolsillo, obviamente’, escribió el sociólogo Zygmunt Bauman ’Las personas suelen actuar de manera ofensiva por ignorancia o por condicionamientos personales en lugar de por un odio intrínseco, será liberador para nosotros. Son ellas mismas las víctimas de sus ideas y de una programación sociocultural inculcada que ni siquiera se han planteado. Epicteto habla es de nuestra capacidad de no aferrarnos y apegarnos a nuestras propias ideas y pensar que siempre tenemos la razón. También Sócrates defendía esta visión que supone liberar espacio mental para dedicarnos a la reflexión pura, sincera y honesta y al auto examinación, estando dispuestos hacia el resto sin rencor, algo que consume no solo nuestro tiempo, sino también nuestra energía. ’El griego Epicteto



La reelección y su reglamentación: En EL 2014 se incluyó la figura de la reelección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), su implementación podría generar algunas dudas. El 18 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para su reglamentación; esta propuesta no fue votada oportunamente en el Senado de la República, impidiendo así su aplicación. La constitución establece, Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. El proceso electoral ya inició, en este periodo no pueden reformarse las leyes electorales. O Ante este escenario, es posible que el INE deba emitir lineamientos sobre cómo operará la reelección de los actuales legisladores.

