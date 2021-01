Democracia y decencia

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE



Para todos los que recordamos lo ocurrido el 20 de enero de 2017, podemos dar fe del contraste o mejor dicho el cambio de lo ocurrido en la explanada del Capitolio washingtoniano con respecto a este 20 de enero de 2021.



En forma por demás destacada y trascendente, nuevamente prevaleció la decencia, porque cómo lo expresó al inicio de su discurso de Investidura, el XLVI presidente de Estados Unidos Joe Biden, ’la democracia prevaleció’, en efecto, al ser derrotado el embate desenfrenado de un desequilibrado mesiánico que se soñó el moderno dictador, no sólo de su nación sino del mundo entero; ante los pronósticos adversos, se impuso la democracia.



En verdad que se hace necesario el análisis, desde su inició, del discurso de Juramento de Biden, muy corto por cierto, sólo se recuerda uno más breve el de George Washington en su segundo mandato -1797-, Por ello resaltamos su afirmación: ’Este es el día de Estados Unidos. El día de la historia, de la esperanza y de la renovación’.



El flamante mandatario no se anduvo por las ramas, aceptó que Estados Unidos fue puesto a prueba, y declaró que su nación ’ha dicho ‘presente’ ante este desafío. La voluntad del pueblo ha sido escuchada’, reafirmó.



La siguiente frase de Biden debemos de memorizarla todos los que tenemos y creemos en el desarrollo social de los pueblos: ’La democracia es preciosa’, además de ’frágil; pero en estos momentos, mis amigos, la democracia ha prevalecido’.



Luego recordó con tristeza: ’En este sitio tan sagrado donde hace unos días la violencia quiso sacudir los cimientos de la democracia, nos unimos para la transferencia pacífica del poder, como hemos hecho desde hace más de dos siglos’.



Por tanto, agrego: ’Ponemos la mira en la nación que podemos ser y que queremos ser. Sé de la resistencia de nuestra Constitución y la fortaleza de nuestra nación.



Acabo de tomar un juramento sagrado que han tomado cada uno de nuestros patriotas. Pero todo esto no depende de cada uno de nosotros, sino de todos nosotros, de nosotros, el pueblo. Con tormentas y guerras, hemos logrado tanto. Hay que reparar mucho, hay que restaurar mucho, hay que sanar mucho, y hay mucho que podemos lograr.



Pocos momentos han sido más desafiantes para nuestra nación. Y hablo del impacto de la pandemia del coronavirus, del grito de justicia racial. Tenemos que confrontar la supremacía blanca, el terrorismo doméstico. Para restaurar el alma de Estados Unidos se requiere más que palabras.



Pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Unidos para luchar’ contra ’los enemigos que encaramos: ira, extremismo, falta de empleos, de esperanza.



Con la unidad podemos hacer cosas importantes. Podemos hacer de Estados Unidos una fuerza que dirige el bien en todo el mundo’.



No dudemos que a este llamado de unidad se volcarán todas las naciones del mundo, ya se dejaron escuchar las posiciones en tal sentido de la mayoría de las naciones, entre ellas la más poderosas por desarrolladas.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.