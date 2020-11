Demócratas, atrás de invasiones a México

Jackson y Polk, humillaron a presidentes

• Wilson, impulso a golpistas vs. Madero

• Miles de muertos en guerras contra el país



No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.



WASHINGTON.- El 7º presidente, Andrew Jackson, aprovechó la candidez del gobierno mexicano para enviar en 1834 a cientos de colonos estadounidenses encabezados por Moses Austin. M´wico les dio permiso y le pagarían una renta mínima. La condición más importante era que les prohibía a los colonos tener esclavos. Aquí el entonces presidente Anastasio Bustamante, superado por sus generales, tuvo pleitos con el gobierno estadounidense, lo que motivo que miles se asentaran en Texas y Arizona, fundamentalmente.

Fue con el 11º presidente, James K. Polk, abusivo de la credulidad de los gobiernos mexicanos, que se apoderó mediante invasiones y poder militar del país. Así, sufrió la más severa invasión de nuestro territorio y el despojo de más de la mitad de nuestras tierras. Mediante mensajes de amistad, traiciones y trampas, invadieron con colonos zonas inhabitadas de nuestro territorio.

Jackson y Polk, se apoderaron los vastos territorios de Texas, Luisiana, Arizona, California, Nuevo México y otros estados, mediante guerras con México, Inglaterra y España.

Ante la presión de independizarse de los colonos, Antonio López de Santana, con un raquítico ejército, se enfrentó a los estadounidenses. Preso, fue obligado a firmar un acuerdo que daba la independencia de Texas que, con Polk, se convirtió en poco tiempo se convirtió en estado de la Unión Americana.

Polk invadió por mar y tierra al país. Dejó miles de muertos en el camino y tras la invasión de la capital del país, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la desocupación de la capital de México a partir del 2 de febrero de 1848.

Otro demócrata, Woodrow Wilson, se convirtió en un auténtico dolor de cabeza. Influyó en el estallamiento de la Revolución Mexicana, que dejó dos millones de muertos en varios años de lucha. Apoyó a Victoriano Huerta y a varios generales que buscaban endeudar al país, para la compra de armas. Se las vencían a crédito a ambos bandos y el que ganara pagaría la deuda hasta de los perdedores. Apoyó al Ku Klus Klan.

Así nos fue con las invasiones, el nacimiento de la voluminosa deuda con Estados Unidos y la triste humillación de una nación que vivió y vive en la miseria.

PODEROSOS CABALLEROS

INTERjet

Interjet canceló todos sus vuelos programados para el 1 y 2 de noviembre a través de un anuncio realizado en sus redes sociales y sin ofrecer mayores detalles de la razón a sus pasajeros. La empresa que preside Miguel Alemán, va de mal en peor y cada día se acerca a una bancarrota.

RICARDO ANAYA

El joven maravilla que perdió las elecciones del 2018 por el PAN, ahora dice que López Obrador ayudó a Trump, para ganar las elecciones de Estados Unidos. No conoce los códigos postales el aprendiz de brujo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CUERNAVACA

El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos, y la Gobernadora Nacional Indígena, Candelaria Lázaro, acordaron colaborar en beneficio de los pueblos originarios. Buscan construir un centro artesanal y comercial de las naciones indígenas de la entidad en el Ejido de Acapantzingo, para el desarrollo económico de artesanos indígenas.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos