Denise hace otro ’Dresser’ y se pitorrean en redes

La opinóloga Denise Dresser, que misteriosamente sigue colaborando para medios como Reforma y Aristegui Noticias, lo volvió a hacer: compartió una fake news por apresurarse a inflar una supuesta nota que golpeaba a la 4T, pero lo hizo sin verificar.



En periodismo, es básico verificar la fuente de donde proviene la información. No hacerlo es una falta de profesionalismo para con los lectores y demuestra que no se tiene responsabilidad alguna con informar.



Denise tiene acostumbrados a los cibernautas a difundir fake news, al punto que ya de plano se le conoce como ’hacer un Dresser’, es decir, difundir información sin confirmar sólo para cumplir con una agenda, así periodísticamente no goce de valor alguno.



En esta ocasión, difundió la imagen de un supuesto médico que habría fallecido luego de atender a 50 enfermos por COVID-19: