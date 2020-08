Denuncia Alfredo Mate obstrucción para trabajar con el camión sanitizador en Acapulco

El presidente de la organización Servicios de Arrastre Mate y Asociados AC, Alfredo Mate, denunció que pese a ayudar a las familias porteñas contra el COVID-19, fue obstruido para utilizar un camión sanitizador en las colonias y comunidades de Acapulco, debido a que dijo, sin ninguna explicación, policías municipales encerraron la unidad y no le han permitido continuar con dicha labor.



En conferencia de prensa, acompañado de liderazgos como el titular de la CTC en el estado, Fernando Ureña Silvestre; el empresario Gilberto Luna; los miembros de la Masa y la Tortilla de Guerrero, José Ocuca Jaimes y Ricardo Maya; de la Federación de Transportistas de las Costas de Guerrero (FETRACG), Genaro Bernal Ortega, entre otros, Alfredo Mate dijo que su único fin es ayudar a los acapulqueños.



’No somos enemigos de ningún gobierno. Lo que nosotros hacemos con nuestros propios recursos, es ser aliados de las autoridades, sobre todo en lugares donde el presupuesto público ya no les da, por lo que llamo a un acuerdo para que me dejen trabajar con el vehículo, debido a que por un solo día, se gasta más de 40 mil pesos’, indicó.



Manifestó que mientras no se resuelva tal situación, llevará su labor a otros municipios guerrerenses, donde los más afectados serán los porteños, debido a que destacó, ’desde antes y durante la pandemia han recibido alimentos, insumos médicos, agua de pipas, entre otros beneficios’.



Añadió que la lucha empresarial es pacífica y que espera la atención de las autoridades, con el propósito de seguir en Acapulco y apoyar a más familias, sobre todo en esta etapa más crítica del coronavirus, finalizó.