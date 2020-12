Denuncia César D’Alessio a hijo del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel por agresión física

TOLUCA, Méx.- 16 diciembre 2020. Cesar Dalessio hijo de la cantante Lupita Dalessio denunció en sus redes sociales que fue objeto de un agresión física por parte del hijo del exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, luego de que fuera contratado para amenizar un evento hasta el momento en la fiscalía mexiquense no se ha recibido la denuncia correpondiente y la carpeta de investigación podría haberse incidido en la Ciudad de México.



De acuerdo con las redes sociales del cantante, afirmó que fue contratado para cantar, pero durante la noche fue golpeado. “Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza y pido justicia”.



En la transmisión en vivo a través de sus redes sociales con visibles lesiones y la cara ensangrentada afirma que el ex gobernador y su familia fueron los que provocaron las lesiones. “El me contrató para tres horas hicie cinco horas de evento en su casa aquí en Jazmines uno, me sacó a golpes su hijo”.



El cantante iba en compañía de su pareja sentimental, a la cual inmovilizaron para que no pudiera defenderlo.



“Encerraron a mi novia en un coche para poderme agarrar a golpes, yo no voy a parar hasta que se haga justicia. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”.



En la misma red señaló que hizo la denuncia ante él ministerio público y en una fotografía se le aprecia en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.