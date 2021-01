Denuncia ciudadana permite detener a dos extorsionadores en Neza

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Una denuncia ciudadana y una efectiva intervención de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, fue posible la detención de dos sujetos que presuntamente se dedicaban a extorsionar a comerciantes en la colonia Agua Azul, amenazandolos con atentar contra sus vidas o las de sus familias si no recibían dinero en efectivo, así lo informó Jorge Amador Amador, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.



El funcionario refirió que los elementos de la policía municipal recibieron una denuncia de un comerciante quien les narró que en semanas anteriores recibió llamadas telefónicas de un teléfono celular desconocido donde le exigían que entregara la cantidad de 3 millones de pesos o si no, lo asesinarían a él o a sus familiares.



Precisó que el denunciante les especificó a sus agresores que no contaba con esa cantidad de dinero, por lo que logró convencerlos de aceptar sólo 2 mil pesos semanalmente, y los delincuentes le advirtieron que acudirían esa misma tarde a recoger el dinero, y que de negarse le harían daño a alguno de sus familiares.



Amador Amador señaló que ante lo narrado, los oficiales realizaron constantes recorridos cerca del local del ciudadano para localizar y detener a los implicados en el delito, y en derivado de estos mismos, arribaron en el momento justo en que dos individuos a bordo de una motocicleta Italika color verde llegaron para arrebatarle al denunciante el sobre con el dinero.



Aseguró que cuando los presuntos extorsionadores notaron la presencia de los agentes, intentaron huir a bordo del vehículo, por lo que así se inició una persecución entre los delincuentes y la policía que culminó cuando lograron darles alcance en calle Laguna de Términos esquina con calle Laguna de Xochimilco.



Aseguró que a los sujetos se les efectuó una revisión preventiva donde les localizaron los 2 mil pesos de la extorsión así como un cuchillo de 20 centímetros de largo con el que se presume, pretendían amagar o asesinar al comerciante si se negaba a entregarles el dinero.



Afirmó que ante los hechos y a petición del afectado, se concretó la detención de quienes dijeron responder a los nombres de Juan Yunuel ’N’, y José Martín ’N’ que posteriormente, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público donde se llevó a cabo una búsqueda con datos de los detenidos en el Sistema Plataforma México la cual arrojó que José Martín ’N’ contaba con dos Informes Policiales Homologados por robo, y uno más por portación de arma de fuego.