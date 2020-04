Denuncia Erandi Bermúdez falta de acciones del Gobierno Federal para apoyar al campo ante covid-19



• Ante la baja del precio del petróleo en el mundo, no se ha reducido el precio del diésel, que sería de gran ayuda para el sector, dijo



• Lamentó que no se pase de las ’buenas intenciones’ a las acciones



El senador Erandi Bermúdez Méndez lamentó la falta de acciones del Gobierno federal para ayudar al sector agrícola a mitigar los efectos económicos producidos por la emergencia sanitaria del Covid-19.



El vicecoordinador de Acción Nacional en el Senado aseguró que no hubo más que ’buenas intenciones’ en una reunión que sostuvieron los integrantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara alta con Víctor Villalobos, titular de la SADER para analizar la problemática de este sector productivo ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



’Fue una reunión de solamente buenas intenciones donde no se especificó un solo programa que el Gobierno federal tenga para rescatar el tema del campo. Ya tenemos cosechas en puerta y no hay apoyos. Jamás se dice cuánto dinero se le va a invertir adicional al campo’, dijo el senador panista.



Además, Bermúdez Méndez denunció que la Secretaría de Agricultura no quisiera explicar por qué no se ha reducido el precio del diésel ante la baja del precio del petróleo en el mundo y explicó que bajar el precio de este combustible sería de gran ayuda para el sector agrícola del que dependen 27 millones de mexicanos.



’El precio del petróleo está en sus niveles más bajos de la historia y vemos que en el diésel no hay ese apoyo que tanto se dice que la Presidencia de la República iba a ir a ayudar primero a los pobres y a los más necesitados como la gente del campo, pero vemos que el diésel siguió con su mismo precio’, explicó el penjamense.



El senador recordó que las familias que dependen del campo ya tenían problemas para sostenerse desde que el partido en el poder decidió recortar el presupuesto para este sector productivo y destinó este para año 2020 sólo 48 mil millones de pesos cuando otras administraciones de destinaron 70 mil millones.



Erandi Bermúdez mencionó que ninguna de las propuestas realizadas por los Secretarios de Agricultura de los estados y los senadores y diputados federales durante dicha reunión fueron tomadas en cuenta por el titular de la SADER.



’Se cuestionó muchas veces en qué programas específicos se iba a apoyar a pequeños jornaleros, se le pidió que se apoyara en trabajo de empleo temporal para los agricultores más pequeños, pero en todo esto se quedó solamente en propuestas que se hicieron por parte de los presentes a esta reunión virtual’, finalizó.