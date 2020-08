Denuncia filtrada de Lozoya es auténtica, dice AMLO

El



El presidente consideró que la denuncia de Emilio Lozoya, que se filtró ayer por redes sociales, es auténtica, pues los involucrados comenzaron a reaccionar.



Ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya, todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría (Fiscalía General de la República), que el documento es auténtico lo que se está dando a conocer en las redes, por qué digo que es auténtico, porque ya han reaccionado los involucrados, a partir de lo que ahí se dice’, expresó.





El mandatario señaló que no ha termidado de leer el documento.

’No quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa’, dijo.

Añadió que la FGR deberá investigar lo que se expone y verificar las pruebas.

’Esto no significa que todo lo que ahí se dice, sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen, si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese documento, recibos de entrega de dinero, desde luego, tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados.

El presidente dijo que también se deberá ver la manera de recuperar el dinero perdido de la hacienda pública.