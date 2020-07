Denuncia la alcaldesa de La Paz Olga Medina ante la FGJEM recibir amenazas de muerte vía cibernet

La Paz, Mex.-La alcaldesa de esta localidad de la fracción de MORENA, Olga Medina Serrano, denuncio en conferencia de prensa ser víctima de constantes amenazas de muerte no solo a ella sino también su familia y al parecer estas amenazas podrían ser de comerciantes informales quienes se resisten a seguir las instrucciones de sanidad motivado por el COVID-19, por lo que se vio obligada a iniciar una carpeta de investigación para que sean las autoridades de la FGJEM quienes se avoquen a las investigaciones.

Señalo la edil que fue desde el inicio de su mandato que se iniciaron las amenazas y que estas se incrementaron a partir de la implementación de las medidas restrictivas al comercio derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19.

En la entrevista a medios de comunicación, la Presidenta Municipal de La Paz, Olga Medina Serrano, informó que fue por esa razón por la que FGJEM (Fiscalía General de Justicia del Estado de México) inicio la carpeta de investigación para dar con el o los responsables de las diversas amenazas de muerte, agresión e intimidación en contra suya y de su familia; difundidas a través de redes sociales.

Apunto que aunque ha recibido amenazas de todo tipo desde el inicio de su mandato, las agresiones se incrementaron a partir de la implementación de las medidas restrictivas para el comercio por la emergencia sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 indicadas por el Gobierno del Estado de México, las cuales al no ser acatadas por algunos comerciantes, derivaron en la suspensión de actividades y retiro de puestos semifijos.

’Entonces tuvimos que proceder con mucho cuidado, siempre hemos actuado bajo el marco de derecho legal y aunque los comerciantes se quejan ante algunas instancias, nosotros no hemos recibido ninguna queja o recomendación, tanto de dependencias de nivel federal, estatal o municipal de derechos humanos’ declaró.

Apunto Medina Serrano, que en la denuncia se solicitó la intervención de la Policía de Investigación Especializada en Delitos Cibernéticos, para saber el origen de los mensajes en los cuales esas personas se escudan con falsos nombres, pero el problema para mi es mucho muy fuerte, porque amenazan a mi familia, me amenaza a mí, de una forma soez, majadera, con una intención de atemorizarme’ explicó Medina Serrano.

Además de las amenazas, añadió, se ha detectado a personas, aún sin identificar, que en actitud sospechosa han tomado fotografías de la fachada de su domicilio; fotografías de características similares han aparecido publicadas en redes sociales junto con llamados a la población para agredir a la mandataria y a su familia.

Dijo que estas amenazas también podrían obedecer a que durante los últimos meses se han retirado, en atención a denuncias ciudadanas por la invasión de la vía pública 40 puestos metálicos que se encontraban arraigados en las banquetas de las calles Simón Bolívar, San Francisco y carretera México- Puebla, de la cabecera municipal y la calle José María Morelos esquina con la carretera México- Texcoco de la colonia Magdalena Atlipac.

Estos puestos, además de carecer de regulaciones en materia de salud, movilidad y seguridad, ’no tienen permisos, no pagan nada al Ayuntamiento, y básicamente no hay puesto en la calle que no sea regenteado por algún líder, entonces son los líderes los que se ven perjudicados porque ven perdidas tanto sus ganancias económicas como sus ganancias políticas’.

Dijo que en algunos casos los puestos estaban abandonados, llenos de basura y utilizados como posible escondite para la realización de actos delictivos como asaltos a transeúntes o agresiones sexuales y en otros casos no contaban con los permisos necesarios o se encontraban obstruyendo la vía pública.

La alcaldesa finalizo con su entrevista al dejar de entrever que pese a las amenazas hacia su persona asi como a la de su familia no se detendrán los operativos de sanidad motivadas por el COVID-19, finalizo