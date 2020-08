Denuncia la desaparición de hijo; su esposa se lo llevó a EU sin su consentimiento

Desesperado César Blanco Paz, denunció ante las autoridades la desaparición de su esposa Susana Bibiano Valdés, de 23 años de edad, luego de haber abandonado su hogar localizado en el poblado del Kilómetro 30, llevándose a su menor hijo de apenas siete años.



César indicó que Susana salió de su domicilio desde la madrugada de hoy viernes, sin dejar rastro alguno, y lo que más le preocupa es la suerte de su hijo.



Dijo que acudirá ante los Tribunales familiares para poner en conocimiento la negativa actitud de Susana, ya que en este caso no hay delito que perseguir, al no configurarse nada del orden penal.



Solo le queda levantar un acta por abandono de hogar y nada más, iniciar un juicio para que le deje ver a su hijo, si es que ella no quiere regresar con César, frente a un juez de paz que determinará su situación legal.