Denuncia la diputada Araceli Ocampo ante la Fiscalía General de Guerrero ataques e intimidaciones

La diputada federal de Morena, Araceli Ocampo Manzanares interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la campaña de intimidación en su contra que recibió a través de redes sociales.



La legisladora de Morena dijo que la denuncia fue interpuesta el sábado donde hizo responsable a sus ’adversarios políticos quienes, en medio de esta tensión política por determinar el futuro del estado Guerrero, han decidido emprender una #GuerraSucia en mi contra’, escribió en su Facebook personal.



La fundadora de Morena, no descartó que estas acciones se den tras sus declaraciones realizadas el día viernes donde emitió una postura en torno a la inconformidad por parte del senador de la República, Félix Salgado Macedonio de reconocer que él no es el favorito para abanderar los destinos de Guerrero y sí Pablo Amílcar Sandoval, asegurando que ’miente’ en su posicionamiento y busca confundir al pueblo de Guerrero.



También, en esta entrevista refirió que puede haber la posibilidad de que Beatriz Mojica Morga, Luis Waltón Aburto y el aspirante que llegó de PRO- AMLO, Félix Salgado Macedonio, tengan una alianza entre ellos en contra de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por lo que solicitó a la Fiscalía se investigue la situación y se deslinden responsabilidades.



Se conoció que la denuncia involucra a un presunto grupo delictivo que opera en Iguala, donde ella radica, por lo que puntualizó ’los hago responsables de cualquier atentado hacia mi persona o hacia mi familia’.



La morenista no descartó que estas acciones las realicen para intimidarla, pero puntualizó: ’han rebasado los límites del debate y las diferencias ideológicas, y han implementado una campaña de difamación pretendiendo exponer mi integridad y la de mis hijos’.



Finalmente, indicó que continuará en la ruta de la 4T, agradeciendo los mensajes de apoyo y solidaridad.