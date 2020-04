Denuncia mundial del presidente Maduro -1

Respetados lectores y radioescuchas: estamos en la etapa más peligrosa de la pandemia en nuestro México. La describen los científicos ’de incubación’, estiman que un portador del coronavirus infecta a 3, mismos que contagian a 9, esos 27 a 81, y así en sucesivamente forma exponencial. Depende de nuestra responsabilidad romper la curva de contagio en estas 2 o 3 semanas próximas. NO salgas al mercado, ni siquiera para ir por el pan. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!



Ante la gravedad de la denuncia mundial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, en Carta a los Pueblos del Mundo de fecha 29 de marzo, y por el despliegue de la fuerza militar –barcos, aviones y soldados-, enviado por Donald Trump desde el 2 de abril al mar Caribe, nos vemos precisados a posponer por segunda ocasión la serie sobre el artículo del colega panameño, Julio Yoa Villalaz, Por su misma importancia la transcribimos integra en dos entregas:



’A los Pueblos del Mundo: Al saludarles, con afecto, me permito dirigirme a Ustedes en ocasión de denunciar los graves acontecimientos que se producen contra la paz y la estabilidad de Venezuela, en momentos en que la preocupación de los Estados y Gobiernos debería estar centrada en la protección de la vida y la salud de sus habitantes, debido a la aceleración de la pandemia del COVID-19.



Como es de conocimiento público, el pasado 26 de marzo el Gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima acción en contra de un grupo de altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo a mí persona, en tanto Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.



Dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no sólo es de por sí ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas.



Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el Presidente y los altos funcionarios venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente, por lo que considero necesario hacer un recuento de los hechos, que revelan la perversa trama detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Apenas un día antes, el 25 de marzo, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública nacional e internacional, el desarrollo en territorio colombiano de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del Presidente de la República, sus familiares y altos funcionarios del Estado; así como atacar objetivos civiles y militares en nuestro país; sindicando como jefe militar de dicha operación al señor Clíver Alcalá, general retirado de la fuerza armada venezolana.



Dicha denuncia fue realizada con toda responsabilidad, después de que el día 24 de marzo se diera a conocer una operación de control en la carretera al norte de Colombia, cercana a la frontera con Venezuela, en la que la policía de dicho país capturó un lote de armas de guerra en un vehículo civil.



Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos, que se entrenan en campamentos ubicados en territorio de Colombia.



El día 26 de marzo, el señalado Clíver Alcalá, ofreció una declaración ante un medio de comunicación colombiano -desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia - en la que confirmaba su participación en los hechos denunciados, confesando ser el líder militar de la operación y revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar Presidente interino de Venezuela y funge como operador de Washington en el país. Asimismo, confirmó que el armamento tenía como objetivo realizar una operación militar para asesinar a altas personalidades del Estado y el Gobierno venezolano y producir un Golpe de Estado en Venezuela.



El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, el señor Juan Guaidó, asesores estadounidenses y el señor Juan José Rendón, asesor político del Presidente lván Duque, y realizado con conocimiento de autoridades del gobierno colombiano.



Ante esta confesión, la insólita respuesta del gobierno estadunidense ha sido la publicación de las acusaciones mencionadas al comienzo de esta carta, con la extravagante inclusión del nombre del señor Alcalá, como si fuera parte de las autoridades de Venezuela y no un mercenario contratado por Estados Unidos para llevar a cabo una operación terrorista en contra del gobierno venezolano.



Como demostración de esta afirmación, no necesito más prueba que mencionar la supuesta captura del señor Alcalá por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y su inmediata entrega a las autoridades de la DEA estadounidense, en un curioso acto en el cual el reo, sin esposas, se despedía estrechando las manos de sus captores, justo al pie de la escalerilla del avión que lo llevaría en vuelo especial VIP hacia Estados Unidos, lo que demuestra que en realidad todo ese montaje se trata del rescate de alguien a quien consideran un agente estadounidense. CONTINUARÁ.



