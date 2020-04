Denuncia mundial del presidente Maduro - II

Para miércoles 8 de abril de 2020



MUCHA ATENCIÓN: Este martes se inició la fase de mitigación. No quiere decir que el virus se haya ’mitigado’, quiere decir qué hay que tratar de ’mitigar la catástrofe’ que se viene en este mes de abril. Les voy a explicar brevemente en qué consiste: La transmisión del virus ya es ’local’. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en ’cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad, todos son potenciales infectantes’. ¿Qué hacer? Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social, más que nunca. NO deben salir a la calle a nada. NO recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Importantísimo: NO visitas, NO amigos, NO visitarse entre familiares. Todo aquello que reciban en domicilios etc, debe ser primero desinfectado. Siempre piense que todas las otras personas pueden ESTAR INFECTADAS. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o Italia. María Juliana Valenzuela Rangel, Especialista en Medicina Interna. ¡Quédense en casa! ¡Quédense en casa! ¡Quédense en casa!

SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA



Con esta entrega concluimos la transcripción de la carta-denuncia del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigida a los Pueblos del Mundo y por el persistente despliegue militar al mar Caribe ordenado por Donald Trump:



’Es preciso subrayar que la frustrada operación armada –estadounidense-, fue diseñada originalmente para ser ejecutada a finales del mes en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchando contra la pandemia del COVID-19. Y es que justamente, ésta es la principal batalla que preocupa actualmente a la humanidad.



Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de manera exitosa, al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población en una cuarentena masiva, con un número bajo de casos positivos y fallecidos.



Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela alerta a nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones políticas y movimientos sociales del Mundo, sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la administración de Donald Trump que, pese a la pavorosa aceleración del crecimiento del COVID-19 que afecta al pueblo estadounidense, parece decidido a profundizar su política de agresión contra Estados soberanos de la región, y en especial contra el pueblo venezolano.



Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse a las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales y ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para que se levanten o flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos.



Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que vive el país del norte.



Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica su voluntad inquebrantable de sostener una relación de respeto y cooperación con todas las naciones, tanto más en esta inédita circunstancia que obliga a los gobiernos responsables a trabajar unidos y deponer sus diferencias, como lo es la pandemia del COVID-19.



Ante tan graves circunstancias, solicito -una vez más- su invalorable apoyo para denunciar esta insólita y arbitraria persecución, ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio Macarthismo desatado tras la 2da Guerra Mundial. Entonces, etiquetaban a placer a sus adversarios de «comunistas» para perseguirlos, hoy lo hacen mediante las antojadizas categorías de «terroristas» o «narcotraficantes», sin contar para ello con elementos probatorios de ningún tipo. Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustificables contra Venezuela, será de gran utilidad para evitar que el día de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra otros pueblos y gobiernos del mundo.



Debemos apegarnos todos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, principios tales como el derecho a la autodeterminación, la soberanía, la paz y la Independencia de los Pueblos, para evitar que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos internacional.



Hermanos y hermanas del Mundo, tengan ustedes la absoluta certeza de que Venezuela se mantendrá firme en su lucha por la paz y que, ante cualquier circunstancia, prevalecerá. Ninguna agresión imperialista, por feroz que sea, nos desviará del camino soberano e independiente que desde hace 200 años hemos forjado, como tampoco nos alejará de la sagrada obligación de preservar la vida y la salud de nuestro pueblo ante la pavorosa pandemia mundial del COVID-19.



Aprovecho esta oportunidad, para expresar mi solidaridad y la del Pueblo de Venezuela hacia todos los Pueblos que hoy también sufren graves consecuencias por los efectos de la pandemia. Si alguna lección estamos obligados a sacar de toda esta difícil experiencia, es precisamente que sólo juntos podremos salir adelante. Los modelos políticos y económicos que preconizan el egoísmo y el individualismo han demostrado su total fracaso para enfrentar esta situación.



Avancemos con firmeza hacia un nuevo Mundo con justicia e igualdad social, en el cual la felicidad y plenitud del ser humano sea el centro de nuestro accionar.



Agradezco la solidaridad que permanentemente han expresado hacia mi país y mi pueblo, denunciando el criminal bloqueo del que somos objeto tanto nosotros como muchas otras naciones. Aprovecho para reiterarles mi respeto y afecto, e invitarles a que continuemos unidos arando un porvenir de esperanza y dignidad. Nicolás Maduro Moros. Caracas, 29 de Marzo de 2020’.



Esperemos que toda esta criminal agresividad no se convierta en una ECONOMIA DE GUERRA.



