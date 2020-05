Denuncia Vázquez Mota incremento de violencia intrafamiliar por la cuarentena



Las agresiones sexuales contra menores crecieron más de 40 por ciento, de acuerdo con estudios de especialistas.



Frente al gran reto que representa actualmente la pandemia, la senadora por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, hizo un llamado a las familias, a las autoridades federales, estatales y municipales para que juntos garanticen la integridad de miles de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que denunció el incremento de la violencia generada por la cuarentana obligada por Covid-19.



La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia informó que, a la fecha, han muerto 21 niñas, niños y adolescentes. ’Fueron asesinadas en menos de un mes, del 16 de marzo al 20 de abril’, afirmó.



Lo único que no puede estar en cuarentena, dijo, es justamente el interés superior de la niñez y la adolescencia y la garantía plena de sus derechos. Los feminicidios, la violencia sexual contra menores, el maltrato psicológico emocional y físico no están en cuarentena, señaló la legisladora del PAN.



Este llamado es una petición de corresponsabilidad, para que dentro de los hogares las familias den más amor y protección a las y los menores. Pensamos que el lugar más peligroso es la calle, pero hoy, debido a esta emergencia sanitaria, el lugar más peligroso para muchos de ellas y ellos es su hogar, su casa, acusó.



Josefina Vázquez explicó, a través de un video mensaje, que especialistas en la materia señalan que tan sólo, en poco menos de dos meses de confinamiento, aumentó en más de 40 por ciento la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. ’Esto es terrible y debe parar ya’, acotó.



Subrayó que no debe haber más impunidad para los agresores. Está comprobado, asentó, que al menos 6 de cada 10 victimarios son justamente los más cercanos a ellas y ellos: el padre, el abuelo, el tío, el sobrino y/o el hermano.



Desde el Senado de la República seguiremos trabajando en iniciativas, como la que presentamos hace unos meses, para que este crimen de violencia sexual jamás prescriba, que la víctima encuentre justicia en cualquier etapa de su vida, agregó.



’Seamos constructores de paz y digamos no a una pandemia de violencia y de asesinatos de niñas, niños y adolescentes y también a nuestras mujeres’, apuntó la senadora del PAN.



Dijo que de la misma manera, la violencia contra las mujeres, crece día con día. Están rebasadas todas las llamadas de auxilio y las peticiones para irse junto con sus hijas e hijos a los refugios, añadió.



Vázquez Mota informó que los refugios están totalmente saturados y las mujeres, las madres, en la gran mayoría de los casos, no se van de ese infierno de violencia si no se van con sus hijos. ’Por eso es tan importante hoy fortalecer la red de refugios’, indicó.



Por eso pidió a quienes son victimas de esta violencia intrafamiliar que denuncien. Que encuentren en el Gobierno Federal, en cada entidad, en cada municipio las respuestas y el apoyo que necesitan, añadió.



’Quiero llamar también la atención de manera urgente al crecimiento de suicidios de niñas, niños y adolescentes, las edades de mayor riesgo suelen ser de los 10 a los 14 años de edad’, puntualizó.



Reconoció que el suicidio en infantes de menos de 10 años también sigue en aumento. Para muchos de ellos, su muerte es la única salida que encuentran para librase del infierno de violencia que viven en sus casas.