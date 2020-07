Denuncia velocista británica: ’nos esposaron por ser negros’

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Como dice un refrán mexicano: en todas partes se cuecen habas. Y no sólo prima el racismo en Estados Unidos. Indignó al medio deportivo mundial, la atrabiliaria detención de la campeona europea británica de atletismo, Bianca Williams, y su pareja, el portugués Ricardo dos Santos. Sobre todo debido a la forma en que fueron esposados por las fuerzas del orden cuando se dirigían a sus entrenamientos, acompañados de su hijo de tres meses.



La policía Metropolitana de Londres ofreció disculpas a la velocista, quien en Instagram pidió una investigación y denunció que los detuvieron, sin razón, ’por ser negros’.



Autoridades ofrecen disculpas



’Una investigación independiente es necesaria, ya que la policía Metropolitana ha demostrado que no se puede confiar en ellos para indagar una queja en su contra, haciendo público que no ha habido ninguna mala conducta’, clamó.



En su red social, la atleta agregó, sobre lo sucedido hace unos días:



’Hemos recibido una disculpa por la angustia que nos pudiera haber causado el incidente. Pero no por las acciones injustificadas que los policías tomaron contra nosotros.’



La monarca de Europa y de la Commonwealth con el relevo 4×100 metros denunció que la policía los detuvo por ser de raza negra. El video de los hechos se viralizó en redes, luego de que Linford Christie, entrenador de los dos atletas, lo subió a su cuenta de Twitter.



Christie, ex atleta británico de origen jamaiquino y campeón olímpico en Barcelona 1992 en la prueba de 100 metros, aseguró que el racismo no sólo está en Estados Unidos.



’Ayer, dos de nuestros oficiales hablaron en nuestro nombre con la señorita Williams y creo que todos nosotros podríamos sentir empatía con alguien a quien se detuvo en un vehículo con un niño en la parte trasera y que probablemente no sabe qué está sucediendo y está con su pareja sin llevar ningún producto ilícito’, argumentó Dame Cressida Dick, responsable de la Policía Metropolitana.



A pesar del movimiento antirracista Black Lives Matter, la policía no ha parado en detenciones y se han reportado a unos 10 mil hombres negros, de los cuales 8 mil quedaron en libertad, desde el confinamiento por el coronavirus, publicaron medios digitales