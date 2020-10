Denuncia violencia de género Camelia Domínguez

Ecatepec, Méx.- No procede denuncia del gobierno de Ecatepec porque líder antorchista no estuvo en bloqueo.



Camelia Domínguez Isidoro, líder antorchista de Ecatepec asegura que la denuncia que inició en su contra el gobierno que encabeza, Fernando Vilchis Contreras, "no procede porque no estuvo ahí".



La líder criticó al presidente municipal, Fernando Vilchis, "que está haciendo uso de su poder" en contra de las personas que denuncian la falta de agua, servicios públicos y seguridad pública en Ecatepec, principalmente líderes sociales.



El comunicado del gobierno local señala que "las personas que bloquearon la vialidad arribaron al municipio a bordo de tres autobuses provenientes del municipio de Chimalhuacán, portando banderas de la organización política y estaban encabezados por Camelia Domínguez Isidoro".



La ex regidora de Ecatepec desmintió dicha información, porque "No estuvo ahí", ante lo cual dicha denuncia no procede en su contra, al tiempo que reconoció que sí se hizo la protesta "sin violar la ley".