Denuncian a Alfaro por endeudarse con 1.6 mil millones para pruebas patito

El dirigente estatal de Morena, Hugo Rodríguez Díaz, denunció al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por haber gastado 1.6 millones de pesos en la compra de pruebas rápidas para el Covid-19 que no funcionan.



El presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente en Jalisco, Jorge Carlos Ruiz, y el dirigente estatal de Morena, Hugo Rodríguez Díaz, denunciaron al gobernador de Jalisco.



Lo señalan por presuntas irregularidades en las compras que le ha hecho el gobierno estatal a la empresa Hisa Farmacéutica S.A. de C.V., la misma empresa que no entregó al estado las 20 mil pruebas para detectar el Covid-19.



Luego del escándalo por la cancelación de las pruebas, Carlos Ruiz habló de un probable contubernio de Enrique Alfaro con la farmacéutica.



Además informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Especializada en el Combate a la Corrupción local y la Auditoría Superior de la Federación por compras con sobreprecios pagadas con recursos públicos federales del Ramo 33 y del Ramo 12.



En este tenor, se dio a conocer que Hisa Farmacéutica cerró en enero de este año en la entidad; pese a esto, el gobernador avaló una orden de compra por 20 millones 697 mil 880 pesos para la adquisición de 20 mil pruebas de Covid-19.



Después de que se diera a conocer que en España se habían comprado ‘pruebas rápidas’, provenientes de China a una empresa que no tenía licencia, de manera sorpresiva, Alfaro anunció la cancelación de la compra de los kits de pruebas rápidas; alegando que era culpa de el proveedor.



Tras este anuncio, Enrique Alfaro dijo que la farmacéutica no cumplió con el surtido y dejó de contestarle el teléfono a los funcionarios públicos.



Cabe señalar que el gobernador pidió su cuarto préstamo en lo que va de su administración con lo que suma más de 7 mil 450 millones de pesos, refiere La Jornada.



El Gobierno estatal tiene una deuda pública acumulada en 19 mil 791 millones de pesos.



Cabe señalar que este es el segundo préstamo que Alfaro solicita, en febrero adquirió un crédito de 600 mil pesos con de BBVA que cobrará 7.49 por ciento de intereses.



En 2018 y 2019, se solicitaron dos créditos, uno por 800 millones y otro por 5 mil 250 millones, a este último sólo se opusieron los legisladores de Morena. REGENERACIÓN