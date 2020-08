Denuncian a particulares que retienen documentos de alumnos ilegalmente

Mediante una denuncia ciudadana, padres de familia inconformes revelaron que el Colegio Makarenko retiene de manera ilegal documentos para que los alumnos puedan ser inscritos en otras instituciones, como una manera de presión para obligarles a continuar con una relación de prestación de servicios.



El argumento de la institución, supuestamente, es que no pueden hacer entrega ni de documentos ni de los materiales sobrantes del ciclo anterior debido al semáforo COVID.





El Colegio Makarenko no es la única institución privada que presionaría a los padres de familia, de manera ilegal, a seguir contratando sus servicios, aunque ello pueda derivar en sanciones y apercibimientos por parte de las autoridades educativas.



Para la inscripción



Al respecto debe conocerse que dado que por lo menos la mitad del ciclo escolar las clases serán virtuales, es decir, lo que resta del año, se hace innecesaria la contratación de un servicio de educación particular, teniendo los padres de familia la opción de cambiar a sus hijos a instituciones públicas y evitarse un gasto oneroso.



Por lo pronto, los trámites pueden realizarse de manera digital y los certificados son descargables en la página que la SEPH destinó para ello, quedando el demás material disponible de ciclos anteriores a para cuando la semaforización lo permita.



Lo que estipula la Ley



Por lo menos desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ninguna institución de educación privada podría retener los documentos de alumno alguno, incluso si existiese falta de pago.



Las instituciones pueden cancelar la relación de servicios con sus contratantes si se acumulan más de 3 meses de pago, en cuyo caso, tendrán 15 días para entregar la documentación y llevar a cabo acciones para recuperar los adeudos sin que ello corrompa ni limite el derecho a la educación, por lo que la misma Profeco puede ser encargada de llevar a cabo una sanción independientemente de aquella que realice la SEP.



Para los aumentos de colegiatura además, debe existir consenso entre la institución y los padres de familia, pues de no existir este, también serán sujetas a sanciones.

_____________________________________



No es la primera vez que los directivos María Estela Méndez Romero, David Méndez Romero, Arturo Arenas Méndez y David Arenas Méndez se ven envueltos en asuntos legales por diversos actos derivado de su actividad como prestadores de servicios.



De acuerdo con Mejora tu escuela, la cual basa sus estudios con información oficial de las pruebas PLANEA para evaluar el rendimiento académico de las instituciones, existen 11 escuelas que preparan mejor a sus alumnos en educación primaria que Makarenko en Mineral de la Reforma, 5 de ellas siendo públicas; sus resultados educativos en Bachillerato son catalogados como “De panzazo” (con apenas lo mínimo aceptable y sin mejoras en el último año evaluado), mientras que sólo para el grado de secundaria su formación es competitiva en la región.