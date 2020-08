Denuncian adeudos de la SecuGro

Chilpancingo, Gro. 18 Agosto, 2020.-Mediante redes sociales el músico Fernando Tavira, de la agrupación Hermanos Tavira y la poeta Azul Ramos, se han quejado de la falta de pago por parte de la Secretaría de Cultura Guerrero, pero no son los únicos con quienes la secretaría tiene adeudos o pendientes.



La poeta Azul Ramos, utilizó la red social Twitter para alzar la voz y escribió así:



Además del adeudo de a Azul Ramos, el cual data desde el año 2016, se han dejado de publicar en poesía "De los hombres sale petróleo" de Giovanni Rodríguez Cuevas, en cuento Tren Bahía de Cristian de Jesús Escobar Añorve y ensayo con hKhtmjswa de Oliver Terrones Hernández; del año 2017, poesía, de Hubert Matiúwàa con ’El abogado de Mañuwìín’ y ’La niña pru’ de Analí Lagunas Díaz; del año 2018, ’Los juguetes de mi prima’ de Amaranta Carmona Cabañas, poesía con ’Gasóleo’de Roxana Cortés Molina y ’Apología de la mujer que fui’ de Marillen Fonseca Analco; del 2019, Alexander Tadeuz en Cuento, Azul Ramos en Poesía y Roxana Cortés en Ensayo Literario; a todos ellos les hicieron llegar un oficio en el mes de abril del 2019, informando que para el segundo semestre del 2019 estarían sus publicaciones listas.



De la IV convocatoria para la Colección Ignacio Manuel Altamirano se publicarian las obras: Cuaderno de la noche de Ulber Sánchez Ascencio, Cinco José Agustín y un María Luisa Ocampo de Gustavo Martínez Castellanos y Como escuchar labios cerrados de Federico Vite.



Así mismo de la Colección José Agustín no se han publicado las obras: El muerto que nos llegó de Estados Unidos de Noé Israel Borja Rodríguez y Las maneras de conjugar la muerte de Luis Ricardo Palma de Jesús.



Es de resaltar que los escritores Hubert Matiúwàa y Federico Vite renunciaron a la publicación de sus libros mediante oficio dirigido a la propia Secretaria, sin que hayan recibido respuesta alguna.



Festival Cervantino 2019

El músico Fernando Tavira, menciono en perfil de la red social Facebook el siguiente texto: "La Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, aún falta quitar corrupción antes de que esta administración se vaya. Me refiero a la del gobierno actual del estado de Guerrero. A la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Cultura del estado. Entre estas dos secretarías se echan la bolita de que los pagos por representar al gobierno del estado en diversos festivales, el más importante el festival Cervantino versión 47 del año 2019. Además de las jornadas Alarconianas. Presentación de matices en el auditorio Sentimientos de la nación y además en el centro Juan Ruiz de Alarcón del puerto de Acapulco. Entre el secretario de cultura Mauricio Leyva , Juan Martínez encargado de las finanzas se perdió el $$$. Afortunadamente, tengo mi trabajo honorable y recibo mi salario de ingeniero cada mes, pero los músicos que se dedican a esto pues viven al día con esto de la música y desde mi punto de vista no se vale que no se les pague a mis queridos músicos el sueldo por cada presentación que se realiza. La música también es un trabajo tan honorable como el de estos administradores que con engaños y promesas convencen a las agrupaciones a presentarse y jamás realizan los pagos.

Del mismo festival, a la Banda "Corazón de la Montaña", quienes se presentaron en la Plaza San Fernando, denominada Plaza Guerrero el día 23 de octubre de 2019, a esta agrupación le deben los viáticos y el contrato de presentación.



Al guitarrista Jalil Mosso Castrejón, que se presentó en la galería Azul Añil, le deben los viáticos. A los integrantes del Colectivo Ometéotl tampoco le han pagado ni los viáticos, ni la presentación.



Feria de la Plata



En Taxco también existen adeudos, al fotógrafo Daniel Valladares, quien fue quien hizo las fotos de las piezas ganadoras de la Feria de La Plata en su edición 2018.



Montaña



Esta región ha sido también castigada con la falta de entrega de recursos, tan es el caso de Gonzalo Candia "El Rapero de Tlapa", quien en el 2014 obtuvo un recurso para talleres de rap para jóvenes en lenguas indígenas por parte del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Prodici), del cual no se hizo entrega.