Denuncian agresión a mujeres en sede estatal de Morena en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro., 3 de mayo de 2021.- Militantes de Morena protagonizaron una riña en la sede estatal en la capital del estado, luego de que un grupo de inconformes denominado Frente Contra la Imposición y el Atropello de la Voluntad Popular, se manifestó en contra de la designación de candidaturas.



La riña fue transmitida en vivo a través de Facebook este domingo, por la ex aspirante a la alcaldía de Chilpancingo, Jessica Gutiérrez Rodríguez, quien captó el momento en el que su compañero, Rodrigo Ariel Cortés Vivar, las corre del edificio con palabras altisonantes y a una de las militantes le arrebata su teléfono celular, después de haberlo acusado de haberla golpeado.



Cortés Vivar, se identifica como enlace del secretario general Marcial Rodríguez y hace unos días fue acusado de haber agredido a un reportero de Chilpancingo, tras acusar a los comunicadores de cubrir el conflicto dentro del partido y de ser ’infiltrados del PRI’.



En el video se escucha cuando una mujer le pide a Rodrigo Cortés que se tranquilice y le suplica que no la golpee porque está embarazada, sin embargo le contesta: ’tú no estás embarazada, no entres a nuestras instalaciones.



No estés de chismosa. ¡Órale! ¡Sáquese a chingar a su madre’. Minutos más tarde se observa que un grupo de policías estatales llegan a las instalaciones con el reporte de que varias mujeres habían sido golpeadas y encerradas en el inmueble.



La presencia de los agentes provocó una nueva discusión y riña con los inconformes. De acuerdo con Jessica Gutiérrez, ella y un grupo de militantes permanecen en la lucha contra la imposición de candidaturas que hizo Morena y asegura que como militantes les violentaron sus derechos como aspirantes, por lo que demandan una mesa de diálogo con Rodríguez Saldaña o con la actual candidata a la gubernatura, Evelyn Salgado.



Acusa que Rodrigo Cortés no permite que simpatizantes ni la prensa, acudan a las oficinas de Morena para conocer alguna información.

