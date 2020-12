Denuncian al exgobernador del edomex Arturo Montiel Rojas de golpear y amenazar de muerte a cantante

César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció a través de sus redes sociales que fue golpeado y amenazado de muerte por el hijo de Arturo Montiel, y por el propio exgobernador del Estado de México, luego de ofrecer una presentación artística en casa del político priista.



En el vídeo publicado, se observa al músico con el rostro ensangrentado y la voz entrecortada, narrando que tanto Arturo Montiel, como el hijo del mismo, lo golpearon hasta dejarlo todo ensangrentado, abriéndole la cabeza.



’Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia’



César D’Alessio no explica cómo inició la situación, pero visiblemente alterado expone que lo sacaron de la casa a golpes, y que su novia habría sido víctima de manoseos en el mismo momento de sacarlos, para después encerrarla en un auto para así golpearlo mejor.



Expresa en uno de los vídeos, que teme por su vida y la de su pareja.



’Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, él me contrato para tres horas, hice cinco horas de evento.



Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes..."